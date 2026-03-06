Ured predsjednika: Hrvatski sportaši zaslužuju podršku, a ne bojkot Vlade

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlučio je da će na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kao njegov izaslanik i predstavnik države biti predstojnik njegova Ureda Orsat Miljenić, poručivši da hrvatski sportaši zaslužuju podršku institucija, a ne bojkot Vlade.
"Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, sudjelovat će u ime Republike Hrvatske na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kako bi dao podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji sudjeluju na Zimskim paraolimpijskim igrama", navodi se u petak u priopćenju Ureda predsjednika RH.
Predsjednik Republike smatra, stoji u priopćenju, kako hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci - zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske. "Zbog te činjenice, predsjednik Republike smatra neprihvatljivom i za hrvatski sport štetnom odluku Vlade RH da bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara”, stoji u priopćenju.
Vlada je prije tjedan dana donijela odluku da njeni predstavnici neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji s obzirom na to da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.
Iz Ureda predsjednika ističu kako je Međunarodni paraolimpijski odbor tu odluku donio još u rujnu 2025. "Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport - a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama”, poručuju u priopćenju iz Ureda predsjednika.
Naglašavaju i da na sportskim natjecanjima u prvom planu moraju biti sportašice i sportaši koji su uložili veliki trud i napor kako bi se plasirali na Paraolimpijske igre, te da predsjednik RH upućuje podršku hrvatskim sportašicama i sportašima i želi im puno uspjeha u predstavljanju hrvatske zastave.
Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni, a na igrama sudjeluje petero hrvatskih predstavnika: Dino Sokolović, Lucija Smetiško, Karla Kordić i Petar Kordić u paraalpskom skijanju te Bruno Bošnjak u parasnowboardu. Na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta.
Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju sudjelovat će i Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike za sport.
