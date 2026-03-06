Ured predsjednika: Hrvatski sportaši zaslužuju podršku, a ne bojkot Vlade

Iz Ureda predsjednika ističu kako je Međunarodni paraolimpijski odbor tu odluku donio još u rujnu 2025. "Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport - a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama”, poručuju u priopćenju iz Ureda predsjednika.