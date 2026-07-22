Uvode se nova pravila: Prekomjerna buka više neće prolaziti nekažnjeno

Novi pravilnik ne usmjerava se na buku tek nakon što nastane, nego propisuje uvjete koje oprema mora zadovoljiti prije nego što stigne do korisnika. Pravila će se odnositi na 57 vrsta strojeva i uređaja namijenjenih radu na otvorenom, među kojima su kosilice, motorne pile, puhači lišća, bageri, kompresori, agregati i druga građevinska mehanizacija.