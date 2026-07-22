OLAKŠANJE ZA GRAĐANE
Uvode se nova pravila: Prekomjerna buka više neće prolaziti nekažnjeno
Buka građevinskih strojeva koji razbijaju beton ili neprekidno brujanje agregata na gradilištima većini građana predstavlja tek svakodnevnu smetnju.
No stručnjaci godinama upozoravaju da je riječ o ozbiljnom zdravstvenom problemu, zbog čega Ministarstvo zdravstva priprema nova pravila kojima želi smanjiti izloženost buci već pri samom plasiranju opreme na tržište, piše Olga Monika Menčik za Novi list.
U javno savjetovanje upućen je novi Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru, prvi sveobuhvatni propis kojim se nakon gotovo dva desetljeća mijenjaju zahtjevi za proizvođače i uvoznike strojeva i uređaja koji stvaraju buku.
Dosadašnji pravilnik donesen je 2008. godine na temelju Zakona o zaštiti od buke iz 2003., a novi propis u potpunosti ga zamjenjuje te hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s važećim europskim pravilima. Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da cilj izmjena nije administrativno usklađivanje propisa, nego prije svega zaštita zdravlja građana.
Na potrebu takvih mjera upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija, prema čijim je procjenama prekomjerna buka jedan od najvećih okolišnih zdravstvenih rizika u Europi. Ispred nje je samo onečišćenje zraka, dok se buka smatra većom prijetnjom od većine drugih okolišnih čimbenika koji se češće nalaze u fokusu javnosti.
Na koga se odnose pravila?
Dugotrajna izloženost buci povezuje se s poremećajima spavanja, kroničnim stresom te povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, uključujući povišeni krvni tlak i srčani udar. Poseban je problem što se učinak buke nakuplja tijekom vremena, a organizam se na zvuk prividno navikne, iako stresna reakcija i dalje traje.
Novi pravilnik ne usmjerava se na buku tek nakon što nastane, nego propisuje uvjete koje oprema mora zadovoljiti prije nego što stigne do korisnika. Pravila će se odnositi na 57 vrsta strojeva i uređaja namijenjenih radu na otvorenom, među kojima su kosilice, motorne pile, puhači lišća, bageri, kompresori, agregati i druga građevinska mehanizacija.
Propisat će se zahtjevi za dopuštene emisije buke, postupke provjere sukladnosti, tehničku dokumentaciju i obvezno označavanje proizvoda.
Za najglasnije uređaje, poput kompresora, generatora električne energije te strojeva za bušenje i rušenje, pravilnik određuje i najveće dopuštene razine zvučne snage. Svaki proizvod morat će imati jasno istaknut podatak o razini buke, kao i CE oznaku kojom proizvođač potvrđuje da uređaj ispunjava sve europske sigurnosne zahtjeve, uključujući one koji se odnose na buku.
To znači da će pri kupnji kosilice, puhača lišća, generatora ili slične opreme razina buke postati jednako važan podatak kao snaga motora, potrošnja goriva ili druge tehničke karakteristike, što će kupcima olakšati usporedbu modela i odabir tiših uređaja.
Osnovu novih pravila i dalje čini europska Direktiva 2000/14/EZ, koja već više od dvadeset godina uređuje buku opreme namijenjene radu na otvorenom. Novi pravilnik pritom preuzima i odredbe dviju europskih direktiva iz 2024.
Za građane se pravila ne mijenjaju
Jedna pojednostavnjuje administrativne postupke za proizvođače i nadzorna tijela, dok druga, poznata pod nazivom IMERA, omogućuje brže stavljanje ključne opreme na tržište u izvanrednim okolnostima.
Takav pristup trebao bi omogućiti da se nakon velikih prirodnih nepogoda ili u slučaju poremećaja opskrbnih lanaca uređaji poput generatora ili pumpi brže stave na raspolaganje, bez odustajanja od sigurnosnih standarda. Za građane se pritom svakodnevna ograničenja dopuštene razine buke ne mijenjaju.
Glavna novost jest da bi uređaji koji stvaraju buku, od vrtne opreme do građevinskih strojeva, ubuduće morali biti tiši već u trenutku kada se pojave na tržištu.
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