"sve se svodi na jednu riječ"
Uzinić propovijed zaključio citirajući Mišu Kovača: "Budi čovjek dobre volje" kao poruka svima nama
Riječki nadbiskup Mate Uzinić na svetkovinu Svih svetih uputio je vjernicima poruku o važnosti ljubavi, praštanja i svakodnevne dobrote, a propovijed je završio citirajući stihove pjesme jučer preminulog Mate Miše Kovača "Budi čovjek dobre volje".
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Na misnom slavlju u crkvi sv. Romualda i Svih Svetih na riječkoj Kozali, u nedjelju 1. studenoga, Uzinić je poručio kako svetost nije rezervirana za iznimne ljude, nego se ostvaruje u svakodnevnom životu – kroz odnose s obitelji, prijateljima, susjedima i svima kojima je potrebna pomoć.
Posebno je upozorio da, uz obilazak grobova i sjećanje na pokojne, ne smijemo zaboraviti one koji su još među nama, piše Fiuman.hr.
"Dobro je pohoditi grobove, ali još je važnije posjetiti svoje starije i nemoćne, pronaći one koji su usamljeni, nazvati nekoga koga smo zaboravili ili s kim smo prekinuli odnose. Jer sutra za to možda može biti kasno, poručio je nadbiskup.
Govoreći o svetosti, istaknuo je da se ona ne mjeri savršenošću, nego ljubavlju prema drugima. Pozvao je vjernike na milosrđe, praštanje i izgradnju mira te upozorio na licemjerje, mržnju i predrasude. Osvrnuo se i na društvene podjele, naglasivši kako je pravo na prosvjed i borbu protiv nepravde neupitno, ali da nasilje i mržnja ne mogu donijeti dobro.
Mišina pjesma kao poruka o dobroti
Na kraju propovijedi Uzinić se prisjetio Miše Kovača, koji je preminuo dan ranije. Ispričao je kako je tijekom putovanja iz Dalmacije prema Rijeci slušao njegove pjesme, a posebno ga je dirnula "Budi čovjek dobre volje" iz 1999. godine.
Upravo je u toj pjesmi prepoznao sažetak svoje poruke vjernicima – da dobrotu, ljubav i pomirenje ne treba odgađati, nego ih živjeti svakoga dana.
"Nekako mi se čini da ta pjesma u sebi sažima put svetosti koji se živi danas, a ne sutra. Jer sutra može biti kasno. A sažima ga u jednoj riječi – dobrota", rekao je Uzinić, nakon čega je pročitao stihove Mišine pjesme.
"Neka Gospodin pokojnom Mati Miši Kovaču podari ono najbolje – zajedništvo svetih. Ali neka i nama podari život koji će nas voditi prema tom cilju. Jer taj je cilj i za sve nas ono najbolje", zaključio je nadbiskup.
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