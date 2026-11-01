Uzinić propovijed zaključio citirajući Mišu Kovača: "Budi čovjek dobre volje" kao poruka svima nama

Govoreći o svetosti, istaknuo je da se ona ne mjeri savršenošću, nego ljubavlju prema drugima. Pozvao je vjernike na milosrđe, praštanje i izgradnju mira te upozorio na licemjerje, mržnju i predrasude. Osvrnuo se i na društvene podjele, naglasivši kako je pravo na prosvjed i borbu protiv nepravde neupitno, ali da nasilje i mržnja ne mogu donijeti dobro.