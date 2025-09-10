Vakula o potopu u Rijeci: Već je izmjereno 122 mm oborine. Nažalost, bit će i više

"Od jutra do 17 sati na riječkoj automatskoj postaji DHMZ-a je već izmjereno 122 mm oborine. Nažalost, bit će i više. Mala je vjerojatnost da će kiša večeras sasvim prestati padati. Nakratko bi mogla prestati večeras poslije 20 sati, ali potpuno smirivanje oborina očekuje se tek sutra. No, kiša ne bi trebala biti tako jaka kao do sada", izjavio je Vakula.