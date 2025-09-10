Oglas

Meteorolog upozorava

Vakula o potopu u Rijeci: Već je izmjereno 122 mm oborine. Nažalost, bit će i više

N1 Info
10. ruj. 2025. 19:24
Poplava
Damjan Balbi / PIXSELL / F.A. BOBO

Rijeka je danas opravdala poznati slogan “Grad koji teče”, jer je tijekom cijeloga dana kiša koja neumorno i jako pada na brojnim prometnicama stvarala ulične bujice koje su dizale šahte, a na kolinicima se zadržavala veća količina vode, što je sve skupa izazvalo brojne zastoje u prometu diljem Rijeke i okolice.

Kako je bilo i najavljivano, snažno nevrijeme zahvatilo je Rijeku i okolicu, uzrokujući bujice i poplave, voda je potapala ulice, ali i automobile.

Nakon grmljavine, rano poslijepodne uslijedio je žestoki pljusak, koji je padao “na refule”, ali uvijek snažno i s puno kiše. Državni hidrometeorološki zavod je za cijeli dan izdao crveni meteoalarm, prognozirajući grmljavinu, snažni vjetar i pljuskove, što se u konačnici i dogodilo.

Kakvo vrijeme možemo očekivati u nastavku dana i večeri te sutra?

Za komentar se Novi list obratio meteorologu Zoranu Vakuli:

"Od jutra do 17 sati na riječkoj automatskoj postaji DHMZ-a je već izmjereno 122 mm oborine. Nažalost, bit će i više. Mala je vjerojatnost da će kiša večeras sasvim prestati padati. Nakratko bi mogla prestati večeras poslije 20 sati, ali potpuno smirivanje oborina očekuje se tek sutra. No, kiša ne bi trebala biti tako jaka kao do sada", izjavio je Vakula.

Teme
nevrijeme prognoza rijeka vakula

