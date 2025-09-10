Riječki vatrogasci zaprimili su 20 poziva u sat vremena. Riječani su uglavnom trebali pomoć oko ispumpavanja vode iz podruma i poslovnih prostora. S obzirom na situaciju, očekuju da će ljudi nastaviti zvati
Oglas
Kiša u Rijeci i okolici ne prestaje padati od ranih sati, a popodne je donijelo snažan pljusak koji je poplavio ulice grada.
Prema podacima sa servisa pljusak.com u Rijeci je danas palo gotovo 100 litara kiše po četvornom metru.
Konačno riječka kiša! :D By Mauro pic.twitter.com/8EiBphr712— IstraMet (@IstraMet) September 10, 2025
Kiša je potopila neke ulice, a teško se i prometuje na Kantridi gdje je automobil pokušao proći kroz potopljenu ulicu, ali je zapeo.
"Prolom oblaka iznad Rijeke, poplava, izbijanje šahtova. Nastao je kaos u prometu koji je stao. Čini se da je nemoguće ispumpavati vodu koliko pada. U cijelom gradu je tako", ispričala je Riječanka za 24sata.
Zatvorene prometnice
Zbog obilnih oborina, privremeno su zatvorene ceste od Trsata prema centru Rijeke te podvožnjak na Kantridi.
Zbog obilnih oborina, trenutno je zatvorena cesta od Trsata , od raskrižja kod bistroa Paris, prema centru grada, odnosno prema Bulevardu oslobođenja. Također je zatvoren i podvožnjak na Kantridi.
Četiri tima na terenu, 20 poziva u sat vremena
"Ne možeš nigdje. Parkirali smo na stranu, čekamo da se smiri i da voda negdje ode. Sinoć je počelo padati, a danas popodne krenuo pljusak koji je napravio kaos u cijelom gradu. Čak je podvožnjak zatvoren"; rekla je druga.
Od vatrogasaca JVP Rijeka doznajemo kako su u sat vremena zaprimili oko 20 poziva, uglavnom se radi o poplavljenim podrumima i poslovnim prostorima.
Sprema se još jedan pljusak
"Kiša sad slabije pada, u sat vremena smo za sad zaprimili 20 intervencija, većinu smo odradili, a sigurno će biti još poziva kasnije... 4 tima su još na terenu, to su uglavnom poplavljeni podrumi, poslovni prostori. Jedan automobil je zapeo u vodi..
Stvarno je puno kiše palo, a prognoza najavljuje u 16 sati još jedan pljusak, vidjet ćemo kakva će biti situacija" rekao je Vedran Butorac iz JVP-a Rijeka.
"Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke. Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahtova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja", izvijestili su iz Županijskog centra.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas