Iz DPD-a kažu da se potpuna normalizacija dostave u Zagrebu očekuje u narednim danima
Dio partnerskih tvrtki koje rade dostavu paketa i ostalih poštanskih pošiljaka za globalnu kurirsku kompaniju DPD od četvrtka 16. listopada je u štrajku zbog čega brojnim građanima kasni dostava paketa, a informaciju su potvrdili i u DPD-u Croatia sa sjedištem u Sesvetama, gdje im se nalazi distributivni centar, piše Novi list.
"Točno je da se nekoliko naših partnerskih tvrtki odlučilo privremeno obustaviti dio svojih operacija u Zagrebu. Radi se o odluci vanjskih partnera, ne o našim zaposlenicima. Njihova odluka podrazumijeva da trenutačno ne izvršavaju dio svojih ugovornih obveza", kažu iz DPD.
"Naš je primarni cilj rješavanje situacije kroz dijalog i dogovor kako bismo osigurali korektnost prema partnerima, u skladu sa svim zakonskim i industrijskim standardima, a prioritet tvrtke je dugoročna stabilnost poslovanja. Vjerujemo da će rješenje biti postignuto u narednim danima na zadovoljstvo svih uključenih strana", poručili su iz DPD-a.
Na upit NL-a koliko paketa zbog obustave rada nije dostavljeno korisnicima, iz DPD-a nisu konkretno odgovorili, ali su naveli da se zahvaljujući fleksibilnosti i suradnji s drugim partnerima, "dio dostava i operacija odvija prema planu" te da DPD aktivno radi na rješenjima kako bi se osigurao kontinuitet usluge i minimalan utjecaj na klijente.
NL neslužbeno doznaje da je rad privremeno obustavilo 17 od 20 tzv. podvozara zbog, kako navode, lošeg odnosa novoizabrane uprave prema vanjskim partnerima, te da na isporuku čeka oko 12 tisuća paketa.
DPD: Tek manji broj vanjskih partnera u Zagrebu privremeno se povukao iz operativnih aktivnosti
DPD Croatia naknadno se javila te demantirala navode da je većina vanjskih partnera obustavila dostave te da tisuće korisnika diljem Hrvatske čekaju svoje pošiljke.
"Takvi navodi ne odražavaju stvarno stanje poslovanja. DPD Croatia posluje redovno na nacionalnoj razini, dok se manji broj vanjskih partnera u Zagrebu privremeno povukao iz operativnih aktivnosti. Važno je naglasiti da se ne radi o našim zaposlenicima niti o štrajku, već o samostalnim poslovnim subjektima koji pružaju usluge dostave kao vanjski partneri te su se odlučili trenutačno ne izvršavati dio svojih ugovornih obveza.
Tvrtka istovremeno provodi proces restrukturiranja partnerskih odnosa, usmjeren na optimizaciju operativnih procesa, povećanje učinkovitosti i unaprjeđenje kvalitete usluge, osobito na području Zagreba. Ove promjene dio su šireg plana kontinuiranog poboljšanja organizacije i stabilnosti dostavne mreže.
Zahvaljujući fleksibilnosti operativnog sustava i podršci ostalih partnera, dostava na području Zagreba odvija se prema planu, a očekuje se potpuna normalizacija u narednim danima", javljaju iz kompanije.
