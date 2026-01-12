Oglas

prevare sve češće

Našao auto na internetu, platio 32.500 eura pa ostao i bez novca i bez auta

author
Hina
|
12. sij. 2026. 11:13
bankovni račun, kreditna kartica, internet prijevara, online shoping, online trgovina
Unsplash / Ilustracija

Varaždinac (48) je ostao bez gotovo 32.500 eura prilikom kupnje vozila putem internetske trgovine, jer mu vozilo koje je platio nije isporučeno, izvijestila je policija u ponedjeljak.

Oglas

Policijska postaja Varaždin zaprimila je prijavu 47-godišnjaka koji sumnja da je prevaren nakon što je tijekom rujna 2025. putem jedne internetske trgovine kupio vozilo koje mu je trebalo biti isporučeno u listopadu iste godine.

Prema prijavi, muškarac je u više navrata uplatio novac na različite račune u inozemstvu, u ukupnom iznosu od gotovo 32.500 eura, no vozilo do dana podnošenja prijave nije zaprimio.

Policija je izvijestila da utvrđuje okolnosti ove internetske prijevare i traga za počiniteljem.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
INTERNET PREVARA internet prevara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ