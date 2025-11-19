Oglas

DRON CIJELI DAN U AKCIJI

Vatrogasci dronovima nadziru Vjesnik: Poznato i zašto su maloljetnici na razgovoru u policiji

N1 Info
19. stu. 2025. 20:17
Vjesnik
Sanjin Strukic/PIXSELL

Vatrogasci uz pomoć dronova nadziru požarište, a zajedno sa statičarima pregledali su nosive stupove od prvog do 15. kata. Poznato je i zašto su maloljetnici na razgovoru u policiji.

Zagrebačka policija i krim istražitelji od utorka su prikupljali snimke nadzornih kamera u neposrednoj blizini Vjesnika, a dvoje maloljetnika je u razgovoru u zagrebačkoj Heinezelovoj, no ne u svojstvu osumnjičenika nego kako bi se prikupile dodatne informacije, otkrio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Razgovarao je s Kristijanom Tomašekom i Petrom Kecmanom iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

"Dron je cijeli dan u akciji. Uz redovne zemaljske snage imamo i bespilotnu letjelicu koja konstantno nadzire mjesto intervencije te može detektirati ako postoji mogućnost manjeg plamena koji bi se mogao pojaviti", rekao je Kecman i dodao da je situacija zasad stabilna.

"Bespilotni sustavi s razvojem i cijelog vatrogasnog sistema napreduju. Puno su nam pridonijele, pogotovo zapovijednom kadru. Puno nam olakšavaju, pogotovo pri ovako velikim zahtjevnim intervencija."

"Od jutra smo u kontroli s bespilotnim letjelicama. Prvo smo ga snimili iz vana, a u suradnji sa statičarima smo zašli unutra i prošli nosive stupove od prvog do 15. kata", dodao je zapovjednik vatrogasaca Tomašek.

Jedan od problema su i stakleni prozori na neboderu. "U slučaju pada mogu oštetiti, ne samo vozila nego i ljude u neposrednoj blizini. Mislim da bi vjetar trebao biti dosta jak da bi srušio prozore", dodao je Tomašek i poručio da vatrogasci ostaju na terenu dok se ne procjeni da je sve sigurno.

požar vjesnikovog nebodera vjesnik vjesnikov neboder zgrada vjesnika

