Vatrogasci dronovima nadziru Vjesnik: Poznato i zašto su maloljetnici na razgovoru u policiji

Jedan od problema su i stakleni prozori na neboderu. "U slučaju pada mogu oštetiti, ne samo vozila nego i ljude u neposrednoj blizini. Mislim da bi vjetar trebao biti dosta jak da bi srušio prozore", dodao je Tomašek i poručio da vatrogasci ostaju na terenu dok se ne procjeni da je sve sigurno.