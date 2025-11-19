Vodopija: Vjesnik je bio predodređen da završi na ovaj način

Cijelo su vrijeme bile u planu i vrtjele se neke ideje o tome da se tamo napravi stambeni kompleks, trgovački kompleks, da se preko autoputa prevuče jedna nadstrešnica na drugu stranu i da se tamo nastavi s tim. Te ideje se provlače desecima godina i sve su vlasti sukrivci za ovo što se sada dogodilo, jer nisu na vrijeme radile ono što je trebalo raditi: održavati zgradu – objašanjava Vodopija.