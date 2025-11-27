Vatrogasci najavili štrajk: "Pitanje je dana"

Nakon gotovo godinu dana pregovora s osnivačima nema pomaka pa su vatrogasci najavili akciju.
Umaški vatrogasci najavili su štrajk, kao i moguće prosvjede. I to nakon što su, kažu, iscrpili sve mogućnosti mirnog rješavanja spora sa svojim osnivačima.
"U štrajk ide kompletna postrojba osim zapovjednika i zamjenika, koji su, tako rečeno - predstavnici poslodavca. Već smo par dana u dogovorima, trenutačno smo bili zauzeti intervencijama pa nam je to prešlo u drugi plan, ali pitanje je dana", poručio je za novu TV Denis Blašković, sindikalni povjerenik JVP Umag.
Ono što traže je – povećanje plaća, odnosno izjednačavanje s plaćama djelatnika gradskih ustanova.
"Radimo za onu osnovu koju je odredila država. Svaki osnivač može iza toga odrediti neki iznos koji bi bio u redu što se tiče takvog podneblja ili područja, gdje su životni standardi veći ili manji", nadodao je Blašković.
I dok oni ukazuju na minimalac, 240 posto im je rasla plaća u tri godine, najviše na teret Grada Umaga. Iz Grada Umaga, koji je jedan od osnivača javne vatrogasne postrojbe, stiže drugačije tumačenje platne liste.
"Prosjek plaća najviših zapovjednika ili voditelja smjene je na razini pročelnika ili veći čak od nekih načelnika u Istarskoj županiji što mislimo da je zaista više nego korektna plaća", rekao je Vili Basanesse, gradonačelnik Umaga.
Brojke koje stižu iz grada Umaga, iz sindikata kažu - osnovica je sa svim dodacima. Ubrojeni su prekovremeni sati, noćni rad, rad vikendom, blagdanima i sve ostalo na što imaju pravo.
"Zaboravljaju jednu jako veliku stvar. Velika je razlika između plaće i neto isplate na kraju mjeseca. To je služba koja je dostupna 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu - i naravno da je ta plaća, kad se zbroje svi dodaci, nešto više od same osnovne plaće", poručio je Luka Puniš iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Iz Grada najavljuju da su spremni na razgovor, a dok ne sjednu za stol – umaški vatrogasci spremaju se na štrajk i poručuju time da građani neće biti ugroženi. Sve intervencije i dalje će se obavljati. Ugasit će se samo administrativni posao.
