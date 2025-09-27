Veterani Možemo: Ograđujemo se od branitelja koji zabranjuju. Borili smo se za slobodu govora i mišljenja

"Povezivanje ustaškog pokliča i Domovinskog rata manipulacija je kojom se rat pokušava staviti u kontinuitet s ustaštvom i NDH. To je duboko pogrešno i vrijeđa sve branitelje koji su čista srca ratovali za slobodnu Hrvatsku. Pozivamo sve veterane da dignu glas protiv tog lažiranja povijesti, protiv poziva na nasilje, a za slobodu, demokraciju i mir" rekao je Dobriša Adamec, vijećnik Možemo! u Gradskom vijeću Karlovca.