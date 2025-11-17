Oglas

INTERVENCIJA VATROGASACA

VIDEO / Gusti crni dim se pojavio iznad Vukovara: Evo o čemu je riječ

N1 Info
17. stu. 2025. 14:04
Iznad Vukovara u prijepodnevnim satima pojavio se gusti crni dim.

U prijepodnevnim satima u Vukovaru se iznad grada pojavio gusti crni dim. Snimke su se pojavile na društvenim mrežama bez informacija o čemu se točno radi.

"U 11:21 dobili smo dojavu za požar na krovištu vikendice u Vučedolu pored Vukovara. Na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ugasili požar, a sada slijedi policijski očevid", rekli su iz PU vukovarsko-srijemske za Dnevnik.hr.

Vukovarski vatrogasci dodali su da je gorio stiropor, a da je na intervenciju izašlo šest vatrogasaca s dvama vozilima. Jedno vozilo ostalo je dežurati na lokaliziranom požarištu.

požar vukovar

