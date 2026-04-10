VIDEO / Hrvatica iz Mađarske za N1: Zadovoljna sam Orbanom, voljela bih da ostane na vlasti

10. tra. 2026. 11:58
Kristina Gregeš Pandur
U nedjelju 12. travnja, Mađari izlaze na izbore, koji su važni za cijelu Europsku uniju. Tim povodom je naša reporterka Katarina Plantak otišla u mađarski Felsoszentmarton (Martinci), koji se nalazi na granici s Hrvatskom, kako bi razgovarala s lokalnim stanovnicima.

Njih 75 posto ima hrvatsko državljanstvo i uz lijepe riječi govore o suživotu s Mađarima.

A konkretnije je pred kamerama N1 progovorila jedna od njih, inače česta potrošačica u hrvatskim trgovinama, onima "preko granice".

"Za mene jako dobro živjeti ovdje, ponosna sam Hrvatica. Imamo dobar život jer naša vlada potpomaže hrvatsku nacionalnu manjinu u Mađarskoj. Osjetimo inflaciju, ali to tako mora biti, ništa ne možemo. Ako su cijene porasle, mogu reći i da su plaće", kazala je Kristina Gregeš Pandur pa usporedila cijene s Hrvatskom:

"Razlika postoji. Neke stvari su jeftinije, neke skuplje, ali kvaliteta je jako dobra. U Hrvatsku idem zbog cigareta, mesa... prije i zbog goriva, ali ono je sad skuplje u Hrvatskoj."

Komentirala je nedjeljne izbore i podržala Viktora Orbana.

"Bit će teško, imamo dvije jake stranke. Zadovoljna sam s aktualnom strankom. Ovi drugi su novi i ne znam što očekivati. Mislim da bi bilo da ostane naša stara stranka."

