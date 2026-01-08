VIDEO / Širi se snimka Dabre koji eurima kiti harmonikaše dok mu sviraju "Tjeraju me do tamnice puste"

Josip Dabro, bivši DP-ov ministar u vladi Andreja Plenkovića, ponovno je privukao pozornost javnosti objavom na društvenim mrežama.
Na snimci koju je objavio na Facebooku vidi se kako slavi rođendan uz tamburaše. U pozadini svira pjesma "Tjeraju me, do tamnice puste pa mi sijeku, majčice, moje kose guste " za koju je harmonikašu Dabro dao 100 eura, a koja je izazvala niz reakcija.
Dabri, naime, uskoro na osječkom Županijskom sudu treba početi suđenje.
Općinsko državno odvjetništvo podiglo je protiv njega optužnicu nakon što su objavljene snimke da u javnosti puca iz vatrenog oružja. Tereti ga se za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, podsjećaju 24sata.
