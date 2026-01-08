Oglas

uskoro ga čeka suđenje

VIDEO / Širi se snimka Dabre koji eurima kiti harmonikaše dok mu sviraju "Tjeraju me do tamnice puste"

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 09:36
dabro
Facebook screenshot

Josip Dabro, bivši DP-ov ministar u vladi Andreja Plenkovića, ponovno je privukao pozornost javnosti objavom na društvenim mrežama.

Oglas

Na snimci koju je objavio na Facebooku vidi se kako slavi rođendan uz tamburaše. U pozadini svira pjesma "Tjeraju me, do tamnice puste pa mi sijeku, majčice, moje kose guste " za koju je harmonikašu Dabro dao 100 eura, a koja je izazvala niz reakcija.

Dabri, naime, uskoro na osječkom Županijskom sudu treba početi suđenje.

Općinsko državno odvjetništvo podiglo je protiv njega optužnicu nakon što su objavljene snimke da u javnosti puca iz vatrenog oružja. Tereti ga se za dva kaznena djela - povredu djetetovih prava te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, podsjećaju 24sata.

Teme
josip dabro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ