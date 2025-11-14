IZDAN NALOG
VIDEO / Za ratne zločine u Ukrajini osumnjičeno 12 državljana BiH
Ukrajinske vlasti su prije godinu i pol zatražile od Bosne i Hercegovine informacije o 12 državljana Bosne i Hercegovine koji su osumnjičeni za ratne zločine na teritoriju Ukrajine. Do danas informacije o njihovom statusu nisu dostavljene Kijevu, potvrđeno je za Detektor.
Dvanaest državljana Bosne i Hercegovine osumnjičeno je za ratne zločine počinjene na teritoriju Ukrajine, ali njihov identitet niti podaci o njihovoj lokaciji nisu dostupni.
Kako su 14. studenog potvrdili iz Ureda državnog tužitelja Ukrajine za Detektor, riječ je o osobama za koje su otkrivene osnovane sumnje za sudjelovanje u ratnim zločinima.
"Pripadnici vojnih kompanija"
Zahtjev za informacije o ovim osobama upućen je vlastima BiH prije više od godinu i pol, ali do danas nije dostavljen ukrajinskim tužiteljima, navodi se u odgovoru.
"U okviru istrage, u veljači 2024. nadležnim organima BiH upućen je zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć, u vezi s pružanjem informacija o boravištu 12 osoba na teritoriju BiH koje su, prema istrazi, sudjelovale u zločinima na teritoriju Ukrajine kao pripadnici privatnih vojnih kompanija", navedeno je u pisanom odgovoru Ureda državnog tužitelja Ukrajine za Detektor.
Dodaje se kako su od vlasti BiH zatražili i detaljno ispitivanje ovih osoba, kao i dostavu kopija njihovih dokumenata.
Iz ukrajinskog tužiteljstva navode da su u listopadu 2024. obaviješteni iz Tužiteljstva BiH da nije moguće izvršiti ovaj zahtjev jer se ovih 12 osoba ne nalazi na prijavljenim adresama prebivališta.
"Do danas nije donesena nikakva odluka u vezi s obavještenjem o ovim građanima. Predistražni postupak je u tijeku", poručili su iz Ureda glavnog tužitelja Ukrajine.
Optužuje ih se za brojne zločine
EUROPOL je ranije priopćio kako su ovi državljani BiH dio grupe od 654 osobe za koje se sumnja da su kao pripadnici ruskih paravojnih kompanija Wagner i Redut počinile najteže ratne zločine na teritoriju Ukrajine. Ostale osobe su državljani Ukrajine, Moldavije, Kazahstana, Uzbekistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Azerbajdžana i Armenije.
"Vjeruje se da su te osobe počinile ratne zločine poput seksualnog nasilja, pogubljenja ratnih zarobljenika i pogubljenja civila", navedeno je u priopćenju EUROPOL-a o akciji provedenoj s ukrajinskim i moldavskim vlastima.
Tijekom same akcije izvršeno je 70 pretraga kuća u Moldaviji i Ukrajini, te su zaplijenjeni vatreno i hladno oružje, streljivo, uniforme, oznake sa simbolima paravojnih organizacija, kao i elektronička oprema.
Imena 280 stranih državljana osumnjičenih za sudjelovanje u borbenim operacijama podijeljena su nadležnim državama, dodali su tada iz EUROPOL-a, a otkriveni su i detalji o obukama plaćenika. Iz Ureda državnog tužitelja Ukrajine nisu za Detektor dostavili imena osumnjičenih.
"Od početka istrage, nacionalne vlasti otkrile su mjesta za regrutaciju i obuku, mapirale zapovjedne centre i dokumentirale ratne zločine, uključujući pogubljenje civila, uporabu zabranjenog oružja i napade na ukrajinske gradove", pojasnili su ranije iz EUROPOL-a.
U sklopu akcije uhićeno je 11 ukrajinskih državljana, koji su optuženi za veleizdaju zbog priključivanja paravojnim organizacijama.
Nakon ove akcije, iz Državnog tužiteljstva BiH za Detektor su rekli kako ih EUROPOL nije obavijestio o samoj akciji niti o državljanima koji se dovode u vezu s kaznenim djelima koja su predmet istrage.
Prijeti im zatvorska kazna
"Tužiteljstvo BiH i partnerske institucije i agencije stupit će u kontakt s partnerskim institucijama EU, kako bismo eventualno dobili saznanja i informacije o državljanima BiH te, u slučaju potrebe, pružili pomoć i asistenciju institucijama drugih zemalja", naveli su iz Tužiteljstva BiH u pisanom odgovoru u studenom 2025.
Kaznenim zakonom BiH zabranjeno je sudjelovanje na stranim ratištima, pridruživanje stranim vojnim i paravojnim formacijama koje djeluju izvan BiH, a predviđena je kazna zatvora od najmanje tri godine.
Zakonom je propisano da će kaznom od pet godina zatvora biti kažnjen svatko tko organizira, rukovodi, obučava, oprema ili mobilizira pojedince ili grupe s ciljem da se oni na bilo koji način priključe stranim vojnim, paravojnim ili parapolicijskim formacijama koje djeluju izvan teritorija Bosne i Hercegovine.
Gavrilo Stević jedina je osoba iz Bosne i Hercegovine koja je do sada optužena za ratovanje u Ukrajini, ali je oslobođena optužbi pred Državnim sudom.
Ovaj sud je izrekao niz presuda za odlaske u Siriju, javlja BIRN BiH.
