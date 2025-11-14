VIDEO / Za ratne zločine u Ukrajini osumnjičeno 12 državljana BiH

"U okviru istrage, u veljači 2024. nadležnim organima BiH upućen je zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć, u vezi s pružanjem informacija o boravištu 12 osoba na teritoriju BiH koje su, prema istrazi, sudjelovale u zločinima na teritoriju Ukrajine kao pripadnici privatnih vojnih kompanija", navedeno je u pisanom odgovoru Ureda državnog tužitelja Ukrajine za Detektor.