NIJE IM PRVI PUT
Vijeće za medije Novoj TV i RTL-u izreklo maksimalne kazne od po 132.720 eura
Vijeće za medije (VEM) izreklo je prekršajne naloge u maksimalnom iznosima od po 132.720 eura Novoj TV i RTL-u Hrvatska zbog kršenja zakonske odredbe prema kojoj su nakladnici lani morali najmanje pet posto ukupnog godišnjeg bruto prihoda osigurati za djela hrvatskih neovisnih proizvođača.
Osim toga, hrvatski medijski regulator izdao je i prekršajni nalog od po 6630 eura i odgovornim osobama (čelnicima uprave) Nove TV i RTL-a zbog kršenja te zakonske odredbe.
Tim će televizijama biti naloženo i da u idućem razdoblju nadoknade iznos koji su lani propustili uložiti u djela hrvatskih neovisnih proizvođača.
Ogromni prihodi
Prema javno dostupnim podacima, ukupni prihodi RTL-a lani su iznosili 61,5 milijuna eura, a prema gruboj računici, za djela neovisnih proizvođača ta je televizija morala izdvojiti više od tri milijuna eura.
S druge strane, prihodi Nove TV iznosili su 74,96 milijuna eura te je za djela hrvatskih neovisnih proizvođača trebala izdvojiti oko 3,75 milijuna eura.
Vijeće za medije odluku o prekršajnim nalozima, a nakon očitovanja tih nakladnika, na sjednici u četvrtak donijelo jednoglasno.
Kako je istaknuto u objašnjenju, riječ je o primjeni članka 51. Zakona o elektroničkim medijima koji podrazumijeva realizaciju ugovora te proizvodnju, odnosno otkup djela hrvatskih neovisnih proizvođača, a ne tek puko osiguranje novčanih sredstava u programskom proračunu i (eventualno) raspisivanje natječaja na nakladnikovoj internetskoj stranici.
Nije im prva kazna
Vijeće za medije i prethodnih je godina izricalo prekršajne naloge navedenim televizijama. Tako im je, primjerice, VEM u lipnju 2024. izrekao prekršajne naloge od po 100.000 eura zbog kršenja zakonske odredbe prema kojoj su nakladnici u 2023. morali najmanje 2,5 posto ukupnog godišnjeg bruto prihoda osigurati za djela hrvatskih neovisnih proizvođača
Osim toga, hrvatski medijski regulator izdao je i prekršajni nalog od po 6630 eura i odgovornim osobama (čelnicima uprava) Nove TV i RTL zbog kršenja navedene zakonske odredbe, te je naložio tim televizijama da u 2024., nadoknade iznos koji su propustili uložiti u djela hrvatskih neovisnih proizvođača.
Prema tadašnjoj prijelaznoj odredbi Zakona o elektroničkim medijima, nakladnik televizije morao je osigurati u 2023. najmanje 2,5 posto godišnjeg bruto prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga za djela hrvatskih neovisnih proizvođača, a od iduće godine već se primjenjivala zakonska odredba prema kojoj to iznosi najmanje pet posto.
Morali su povećati iznos za neovisne proizvođače
Prema Zakonu o elektroničkim medijima (ZEM), nakladnici koji ne postignu opseg udjela audiovizualnih djela hrvatski neovisnih proizvođača moraju svake godine povećavati udio tih djela sukladno kriterijima i načinu utvrđenom pravilnikom prema kojem VEM propisuje kriterije i način povećanja opsega udjela neovisnih proizvođača.
Pritom VEM uzima u obzir nakladničke obveze informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog značaja prema gledateljima. Ove zakonske odredbe ne odnose se na nakladnika televizije koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu, na nakladnike specijaliziranih programa te na nakladnike s niskim prometom ili malom publikom sukladno smjernicama koje izdaje Europska komisija.
Nova TV i RTL Hrvatska dosad su izjavljivali prigovore na prekršajne naloge Vijeća za medije, a na najnovije odluke još se nisu službeno očitovali.
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