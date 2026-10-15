Vijeće za medije Novoj TV i RTL-u izreklo maksimalne kazne od po 132.720 eura

Pritom VEM uzima u obzir nakladničke obveze informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog značaja prema gledateljima. Ove zakonske odredbe ne odnose se na nakladnika televizije koji ima koncesiju lokalne razine i nije povezan u nacionalnu mrežu, na nakladnike specijaliziranih programa te na nakladnike s niskim prometom ili malom publikom sukladno smjernicama koje izdaje Europska komisija.