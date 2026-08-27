Plenković: Izmjene Kaznenog zakona za dva tjedna

Zaštitni sloj ostat će na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. U međuvremenu, provodi se kazneni postupak, naglasio je predsjednik Vlade te ponovio da će svi počinitelji kaznenih djela za njih odgovarati. Građanima Ličko-senjske županije poručio je da nema mjesta panici i dezinformacijama.