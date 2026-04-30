Vlada imenovala starog/novog direktora Carinske uprave

Državnim službenicima u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprava, s danom 4. svibnja do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci. Tako je Vicko Mardešić ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za programe Europske unije, Nada Zrinušić za poslove ravnatelja Uprave za financije i projekta, a Tanja Žaja za poslove ravnatelja Uprave za obitelj, stoji u priopćenju.