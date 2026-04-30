Vlada imenovala starog/novog direktora Carinske uprave

Zbog isteka mandata razriješen je ravnatelj Carinske uprave u Ministarstvu financija Mario Demirović te je ponovno imenovan na vrijeme od pet godina temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na zatvorenome dijelu 165. sjednice Vlade u četvrtak.
Vlada je na zatvorenoj sjenici donijela i zaključak kojim predlaže Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. imenovanje Joška Radanovića za predsjednika, a Nediljka Dujića i Darijana Zeke za članove Uprave toga društva. To se predlaže do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Donesen je i zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. imenovanje Jure Sertića za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, stoji u priopćenju iz Vlade RH.
Što se tiče ostalih kadrovskih pitanja, državnoj službenici Marici Mikec ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva kulture i medija, s danom 1. svibnja, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci.
I državnoj službenici Neri Pavić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za industriju i rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, s danom 2. svibnja, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, kao i državnoj službenici Heleni Beus za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH s danom 13. svibnja do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.
Na osobni zahtjev razriješeni su članovi Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske Stefan Kukrić i Martina Matuš te Kristián Maschkan, a novim članovima imenovani su Antonio Topalović, Michal Maas i Lana Višević, kao predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine, za Slovačku, i hrvatskog iseljeništva, za Irsku.
Državnim službenicima u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprava, s danom 4. svibnja do imenovanja ravnatelja uprava, a najduže do šest mjeseci. Tako je Vicko Mardešić ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za programe Europske unije, Nada Zrinušić za poslove ravnatelja Uprave za financije i projekta, a Tanja Žaja za poslove ravnatelja Uprave za obitelj, stoji u priopćenju.
Vlada je, uz ostalo, na zatvorenoj sjednici prihvatila i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026..
