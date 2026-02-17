Vlada završila prijedlog Zakona o deviznom poslovanju. Jednu promjenu tražila Carinska uprava

Također, osigurava se i provedba europske uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz EU-a. Novine u odnosu na važeći zakon su da se propisuje obveza prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u RH iz druge države članice ili iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu, u iznosu od 10.000 eura i više, i to na zahtjev Carinske uprave, te se propisuje njena nadležnost u vođenju prekršajnog postupka u prvom stupnju za ove prekršaje.