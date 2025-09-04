"Usporedo s time, nastavit ćemo u kontekstu najviše zaposlenosti i najniže nezaposlenosti raditi i na daljnjoj pripremi paketa mjera za pomoć građanima koji bi bio ove jeseni, i to prije svega usmjeren onima koji su najugroženiji. Na razini EU-a glavna je politička i ekonomska linija da se nakon niza godina subvencioniranja postupno izlazi iz paketa mjera, pa ćemo na taj način donositi odluke u procesu konzultacije s našim socijalnim partnerima i svima zainteresiranima kroz mjesec rujan", proučio je Plenković.