Puljak o podjeli u Hrvatskoj: Jedini koji to može zaustaviti je Plenković, no on radije koketira s ekstremnim desničarima
Gošća u Novom danu kod naše Nine Kljenak bila je Marijana Puljak (stranka Centar), a komentirala je trenutnu situaciju s Brodosplitom te opću političku atmosferu u hrvatskoj nakon otkazivanja festivala u Benkovcu i početka održavanja festivala FALIš u Šibeniku.
Podsjećamo, vijećnici Grada Splita u srijedu su na tematskoj sjednici o budućnosti brodogradnje i Brodosplita donijeli jednoglasni zaključak da se vlasniku škvera Tomislavu Debeljaku oduzme koncesija, a dio prostora daruje gradu, dok bi ostatak zemljišta bio za brodogradnju i srodne industrije.
Puljak je komentirala: "Povod za sjednicu je zapravo bio azbest, odnosno dolazak broda s 250 tona azbesta u Brodosplit. I zapravo su se pobunili građani, zbog toga što je problem azbesta i azbestoze zaista dugotrajan, poznate su priče o Vranjicu, tvornici Salonita, o ljudima koji su radili u toj tvornici i na kraju umrli od azbestoze. I svi ljudi u Splitu su senzibilizirani, čim se spomene azbest, odmah se diže na noge. I kad su čuli da pored svih problema, dolaz 250 tona novog azbesta u grad, zapravo su se građani digli na noge i rekli: to ne može."
"Pogotovo nakon toga što taj brod nije mogao pristati ni u Turskoj, ni u Grčkoj, ni u Italiji. Gdje će, nego u smetlište Europske unije, u Hrvatsku, u Split. Da nije bilo pobune građana, pritiska javnosti, taj broj bi i dan danas ostao u Splitu."
Nastavila je: "Onda su jučer na sjednici pored razgovora o tome kako zakonski spriječiti da se opasan otpad ne dovodi u Split, u Hrvatsku, izašli na vidjelo dugotrajni problemi u samom Brodosplitu. Sad je sve to skupa eksplodiralo."
Upitana za komentar o dugovanju Brodosplita prema Gradu Splitu, te kako se može uopće poslovati, a ne plaćati gradu, Puljak je odgovorila:
"Pitanje je kako se može poslovati i ne ispunjavati ugovorne obveze na temelju kojih se uopće dobila koncesija za gradilište, u tim ugovorima je stajalo da se mora izraditi 14 brodova. Do sada ih nije napravljeno niti pola. Kako se može poslovati, a ne ispunjavati ugovore? Zašto do sada nije vlada reagirala i zašto im Ministarstvo nije oduzelo koncesiju, to je jedan od zaključaka sjednice."
"Upućujemo vladi apel da onda prekine taj Ugovor o koncesiji"
"Iako je dosta dugo trajala rasprava, pogotovo o dugovima, bilo je tu raznih priča je li se pogodovalo Debeljaku. Ali ustanovljeno je da ništa nije van zakona rađeno... Prošla gradska vlast je tražila načia da taj dug naplati, kroz neke kompenzacije, procjena je bila da se taj novac neće vidjeti, tražen je način da se to kompenzira."
"Na kraju mislim da smo se svi ujedinili i moram naglasiti da je vrlo važno, govorili smo ne samo o azbestu, ali smo i govorili o proširenju ovlasti gradova koji danas ne mogu upravljati cijelim svojim prostorom. Šalim se da Grad Split nema svoj izlaz na more. Već njime upravlja država. U zaključku smo predložili da pomorsko dobro ostane u isključivom upravljanju gradova kojima pripada."
O otkazivanju festivala u Benkovcu i grafitima Jergoviću
Upitana za komentar vladajućih kako ljevica stvara neprijateljsku atmosferu u zemlji te podjele u društvu, Puljak je odgovorila:
"Ne mogu se načuditi da smo ponovno u 2025. godini došli na teme, kada svijet priča o umjetnoj inteligenciji, o naprednim tehnologijama, mi u Hrvatskoj se vraćamo na to tko je pobijedio u Drugom svjetskom ratu, na kojim temeljima je nastala Hrvatska, opet preispitujemo Ustav..."
"Kad se takve neke teme pojave u javnosti, ja bih rekla da vladajuća stranka HDZ ne zna riješiti neke od osnovnih problema građana, ne zna im osigurati uvjete života uz galopirajuću inflaciju, i kad se o tome ne znaju ponuditi neka rješenja, hajdemo se onda vratiti na svađe o ustašama i partizanima."
"Dakle, jednostavno je neprihvatljivo bilo kakvo zabranjivanje kulturnih manifestacija, koncerata, festivala, mislim da su na sve to najburnije reagirali i čak i neki branitelji koji jednostavno ne dopuštaju da ih se zove 'zabraniteljima', koji ne dopuštaju da im se oduzimaju vrijednosti za koje se oni zalažu."
"Nadam se da ćemo se vrlo brzo vratiti na teme kako osigurati bolji život"
"Ne možemo dopustiti da se danas u zemlji ljudi boje izreći neku svoju misao, svoj stav, u kojoj se boje organizirati koncert, festival, to je jednostavno neprihvatljivo za jednu članicu Europske unije. Nadam se da ćemo se vrlo brzo vratiti na teme kako osigurati bolji život našim građanima, kako da imaju bolje uvjete, kako da naši mladi imaju uvjete da osiguraju život u Hrvatske, da ne moraju bježati van... Ovo je ona atmosfera koja naše građane tjera iz zemlje, ne žele pričati o ustašama i partizanima, zabranama, žele imati miran život u zemlji koja je uređena i u kojoj se znaju pravila... Da nemamo dvije Hrvatske u smislu da je jedna privilegirana, a druga te privilegije nema. Zaista se nadam da ćemo se vratiti na teme kako osigurati bolji život."
Komentirala je i izjavu ministra Glavine da politička ljevica stvara umjetnu histeriju i umjetnu sliku Puljak kaže:
"To mi je smiješno. Apsolutno jedini koji može zaustaviti ovu priču je Andrej Plenković, međutim, on radije koketira sa svim ekstremnim desničarima, to mu paše, ne znam, jel' mu paše samo za ego ili i za veličinu svoje stranke, ali jedini je koji to može odlučno zaustaviti i kazati neka se konačno poštuje Ustav, krenimo dalje, krenimo rješavati probleme naših građana, ostavimo se toga čiji je djed bio u kojoj vojsci. Zaista, prekinimo s time i uhvatimo se posla."
