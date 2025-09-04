Puljak o podjeli u Hrvatskoj: Jedini koji to može zaustaviti je Plenković, no on radije koketira s ekstremnim desničarima

"Ne možemo dopustiti da se danas u zemlji ljudi boje izreći neku svoju misao, svoj stav, u kojoj se boje organizirati koncert, festival, to je jednostavno neprihvatljivo za jednu članicu Europske unije. Nadam se da ćemo se vrlo brzo vratiti na teme kako osigurati bolji život našim građanima, kako da imaju bolje uvjete, kako da naši mladi imaju uvjete da osiguraju život u Hrvatske, da ne moraju bježati van... Ovo je ona atmosfera koja naše građane tjera iz zemlje, ne žele pričati o ustašama i partizanima, zabranama, žele imati miran život u zemlji koja je uređena i u kojoj se znaju pravila... Da nemamo dvije Hrvatske u smislu da je jedna privilegirana, a druga te privilegije nema. Zaista se nadam da ćemo se vratiti na teme kako osigurati bolji život."