Vlada odgovorila Barbiru o posebnim savjetnicima ministara

Pravilnikom o unutarnjem redu MVEP-a sistematizirana su radna mjesta glavnog pravnog savjetnika i glavnog savjetnika koja su upražnjena. Također, sistematizirano je 13 radnih mjesta savjetnika ministra od kojih je 12 popunjeno. Ne radi se o službenicima raspoređenima na određeno vrijeme za vrijeme mandata ministra, već uglavnom o dugogodišnjim službenicima zaposlenima u MVEP-u, napominje Vlada.