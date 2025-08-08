Oglas

Šefica EK-a

Von der Leyen prozvala Izrael: Prekid vatre odmah!

Hina
08. kol. 2025. 16:31
Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Izrael da još jednom razmisli o odluci širenju rata u Pojasu Gaze.

Ursula von der Leyen je na X-u također apelirala na "trenutni i neometani" pristup humanitarnoj pomoći u palestinskoj enklavi te na puštanje preostalih talaca.

"Prekid vatre odmah", napisala je.

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok Izrael širi svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.

Europska komisija Ursula von der Leyen genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

