Vozači su ovo obavezni napraviti do 15. studenog: Kazne za neodgovorne - 130 eura

N1 Info
30. lis. 2025. 08:45
Matija Habljak/PIXSELL

Jedan od prekršaja u prometu je i vožnja s neadekvatnim gumama. Još do 15. studenog možete voziti ljetne, a ako ih do tada ne zamijenite zimskim gumama - riskirate kaznu.

Vulkanizerska radionica u Vidovcu puna je vozača. 

- Počele su pomalo gužve, od 15. studenog je zakon na snazi, naručimo i čeka se nekih pola sata na izmjenu, rekao je Dino Đuras, vulkanizer, za HRT.


Majstorima zanata često na zamjenu dolaze nesavjesni vozači s istrošenim, "ćelavim" gumama. Ipak, više je odgovornih.


- Prakticiram redovitu izmjenu guma radi vlastite sigurnosti, preporučujem i drugima da to rade, naglasila je Karolina Rugle Piskač, Završje Podbelsko.

Kvalitetne zimske gume na vozilu moraju biti od 15. studenog na zimskim dionicama. Kazne za neodgovorne iznose - 130 eura.

- Tu za naše područje je bitno da su gume M+S, ja ću sam kazati da se takva guma drugačije ponaša u uvjetima koji su već sada, a da ne govorim u narednim mjesecima kad su temperature manje od 7 stupnjeva, tada zimska guma bolje prijanja za kolnik, naglasio je je Danijel Posavec, PU varaždinska.

Gume su, zbog inflacije ove godine - skuplje 10 posto. No, vozači na njima ne - štede.

- Ljudi traže ipak kvalitetu. Mi preporučujemo da se guma zamijeni nakon 5 godina, naglasio je Đuras.

A sve gume koje se prodaju u Europi odnedavno imaju standardizirane oznake s tri ključne karakteristike - potrošnja goriva, prianjanje na podlogu te buka tijekom vožnje. 

