JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ
Vožnja bez karte je najjeftinija... dok vas ne uhvati kontrolor. Evo kolike su tada kazne u hrvatskim gradovima
Iako slogan u zagrebačkim gradskim autobusima i tramvajima kaže kako je "vožnja bez karte najskuplja vožnja" jasno je da je vožnja bez valjane vozne karte najjeftinija sve dok vas ne uhvate kontrolori karata.
A kada vas kontrolori zateknu bez karte ili bez valjanog pokaza i ako vam se na to ne smiluju, slijedi kazna. Kazne su propisane internim dokumentima prijevoznika u gradovima u kojima postoji organizirani javni prijevoz.
Provjerili smo u kojim će velikim gradovima šverceri u autobusima i tramvajima proći jeftinije, a u kojima skuplje, odnosno koliki su iznosi kazni za vožnju bez karte.
Time se jedino ne moraju opterećivati ni putnici ni prijevoznici u Velikoj Gorici i Slavonskom Brodu gdje je već neko vrijeme besplatan javni prijevoz.
ZAGREB 33,18 - 66,36 (106,81) €
U tramvajima i autobusima Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) gdje putnike sa svih strana spopada upozorenje "Vožnja bez karte je najskuplja vožnja" putnik kojeg je kontrolor zatekao u takvoj vožnji trebao bi platiti kaznu u iznosu od 66,36 eura. No kako stoji na ZET-ovim stranicama "počinitelju prekršaja, nadležni komunalni redari na temelju vjerodostojne dokumentacije, odnosno izvješća prijevoznika, izdat će potvrdu o počinjenom prekršaju u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, odnosno 33,18 eura" pa ako tako izrečenu novčanu kaznu plati u roku od osam dana, protiv njega neće biti pokrenut prekršajni postupak.
A ako je ne plati u tom roku, bit će mu izdan obavezni prekršajni nalog s troškovima prekršajnog postupka i tada mora platiti dvije trećine izrečene kazne - 44,20 eura te trošak postupka koji iznosi 26,54 eura. Najviša pak kazna od 106,81 eura primjenjuje se kao "propisani gornji iznos novčane kazne za prekršaj, odnosno kada se prekršajni postupak ili naplata ne riješe u sniženom roku ili bude izrečen puni iznos kazne prema odredbama prijevoznika".
U Zagrebu je, inače, proteklih godina značajno sužen krug potencijalnih "švercera" jer su pravo na besplatan prijevoz uz građane starije od 65 godina dobili i svi mlađi od 18 godina s prebivalištem u Zagrebu.
OSIJEK 25,54 €
Kazna za vožnju bez valjane vozne karte ili kartice u tramvajima i autobusima osječkog GPP-a (Gradski prijevoz putnika) iznosi 26,54 eura, a rok za plaćanje je osam dana od njenog izdavanja. Osim toga, ako kontrolor osječkog GPP-a utvrdi kako putnik nema valjanu karticu za prijevoz - opću, studentsku ili učeničku - oduzet će je, a putnik će je dobiti natrag nakon što u prostorima GPP-a predoči dokaz o plaćenoj kazni. Rok za plaćanje kazne je osam dana.
SPLIT 20 €
Kazna za vožnju bez karte u gradskim i prigradskim autobusima splitskog javnog prijevoznog poduzeća Promet iznosi 20 eura. Zapravo, riječ je o dodatnoj karti koju kontrolor izdaje putniku uz redovnu kartu.
"Nakon izvršene identifikacije putnika zatečenog bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom, kontrolor ili druga ovlaštena osoba Prijevoznika uručit će putniku Obavijest o prekršaju koji mu omogućava nastavak putovanja do odredišta. Sukladno Obavijesti o prekršaju, dodatnu i putnu kartu, putnik može se platiti na licu mjesta kontroloru ili drugoj ovlaštenoj osobi Prijevoznika odnosno u roku od osam dana", stoji na stranicama splitskog Prometa.
Ako u roku od osam dana putnik ne plati kaznu, protiv njega se pokreće prekršajni postupak, odnosno kazneni postupak utvrdi li se da je imao krivotvorenu putnu kartu.
RIJEKA, ZADAR 13,27 €
Kazne za vožnju bez valjane karte u autobusima Autotroleja u Rijeci i Liburnije u Zadru istog su iznosa - 13,27 eura ili nekadašnjih stotinu kuna.
U Rijeci su putnici dužni platiti je u roku od tri dana. No ako tamošnji putnik posjeduje valjani pokaz, ali ga nije imao kod sebe kada je naišao kontrolor, bit će oslobođen kazne donese li ga na uvid u roku od tri dana.
A u Zadru, ako putnik zatečen bez valjane vozne karte u autobusima gradskog prijevoznika Liburnija ne može na licu mjesta platiti kaznu u iznosu od 13,27 eura, ima na raspolaganju osam dana da to učini. U suprotnom se protiv njega pokreće prekršajni postupak.
U Sisku 40 eura, a u Šibeniku "samo" 6,64
U ostalim velikim gradovima u Hrvatskoj iznosi kazni za vožnju bez valjane karte ili pokaza u javnom prijevozu prilično su šaroliki.
U Sisku, tamošnji prijevoznik Auto Promet odredio je visinu kazne od čak 40 eura. Kazna za vožnju bez karte u autobusima Autotransporta u Karlovcu iznose 20 eura. U Dubrovniku i Varaždinu iznos kazne isti je kao u Rijeci i Zadru - 13,27 eura. U Puli kazna iznosi 10 eura, a najmanje u Šibeniku 6,64 eura, što je čak 60 eura manje od punog iznosa kazne za vožnju bez karte u Zagrebu.
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