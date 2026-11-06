Vožnja bez karte je najjeftinija... dok vas ne uhvati kontrolor. Evo kolike su tada kazne u hrvatskim gradovima

Kazna za vožnju bez valjane vozne karte ili kartice u tramvajima i autobusima osječkog GPP-a (Gradski prijevoz putnika) iznosi 26,54 eura, a rok za plaćanje je osam dana od njenog izdavanja. Osim toga, ako kontrolor osječkog GPP-a utvrdi kako putnik nema valjanu karticu za prijevoz - opću, studentsku ili učeničku - oduzet će je, a putnik će je dobiti natrag nakon što u prostorima GPP-a predoči dokaz o plaćenoj kazni. Rok za plaćanje kazne je osam dana.