Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, još dvije zgrade bez

Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže jučer od ranih jutarnjih sati radile su sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva. Nakon provjere i utvrđivanja sigurnosti svakog zasebnog dijela vrelovodne mreže postupno se puštala toplinska energija kako bi krajnji kupci što prije dobili grijanje i toplu vodu.