Oglas

u ulici Brune Bušića

Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, još dvije zgrade bez

author
Hina
|
09. velj. 2026. 08:10
radijator, grijanje, energija, toplina, toplinarstvo, energetska kriza, hladnoća, zima, grijanje
Shutterstock / Ilustracija

Bez grijanja u Zagrebu je u ponedjeljak ujutro samo dio stanara u ulici Brune Bušića, a isporuka toplinske energije uspostavljena je u ostatku istočnoga dijela grada nakon što je u nedjelju ujutro došlo do ispada istočnog dijela vrelovodne mreže.

Oglas

Isporuka toplinske energije uspostavljena je za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica, navodi HEP-Toplinarstvo.

Bez isporuke toplinske energije su krajnji kupci na adresi Brune Bušića 3-27 i 10-42, a savjetnik Uprave HEP-Toplinarstva Jurica Brnas Hini je rekao kako očekuje da bi i te dvije zgrade danas tijekom dana trebale dobiti grijanje.

Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže jučer od ranih jutarnjih sati radile su sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva. Nakon provjere i utvrđivanja sigurnosti svakog zasebnog dijela vrelovodne mreže postupno se puštala toplinska energija kako bi krajnji kupci što prije dobili grijanje i toplu vodu.

Teme
Zagreb grijanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ