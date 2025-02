Pripremite kape i rukavice: Stižu minusi, ponegdje i do minus 5

Podijeli :

Danas u unutrašnjosti oblačno uz malu vjerojatnost za pokoju pahulju snijega uglavnom u gorskim krajevima unutrašnjosti uz slab sjeverac. Najviše dnevne temperature od 0 do 4 C. Na Jadranu djelomice sunčano uz burinu kapu na priobalnom gorju te jaku u podvelebitskom primorju olujnu buru

Hladna fronta prešla je naše krajeve i zadržava se nad središnjim i istočnim Balkanom. Tlak zraka je porastao i nalazimo se u ujednačenom

polju visokog tlaka koje podržava stabilnu nisku i srednju naoblaku. Plitka ciklona nad Jonskim morem popunjava se i premješta prema istoku, ali još djeluje na vrijeme na južnom Jadranu.

Danas u unutrašnjosti oblačno uz malu vjerojatnost za pokoju pahulju snijega uglavnom u gorskim krajevima unutrašnjosti uz slab sjeverac. Najviše dnevne temperature od 0 do 4C. Na Jadranu djelomice sunčano uz burinu kapu na priobalnom gorju te jaku u podvelebitskom primorju olujnu buru. Najviše dnevne temperature na Jadranu od 7 do 10 uz obalu a na otocima oko 12 C. Uz buru osjet topline bit će za 4 do 5 stupnjeva niža temperatura.

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Sutra u ponedjeljak postupno smanjenje naoblake, sa zapada tako da će na Jadranu biti duljih sunčanih razdoblja. Oblačno će se zadržati u središnjim i planinskim krajevima unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar a na Jadranu umjerena i jaka bura, koja će u Podvelebitskom primorju imati na mahove olujnu jačinu. Najniža temperatura zraka uz jak prizemni mraz u unutrašnjosti od -5 do 0, uz obalu Jadrana od 1 do 4, na otocima oko 7 °C. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4, a na Jadranu između 8 i 13 °C.

Sljedeći tjedan stabilno i prohladno vrijeme s jutarnjim mrazom i maglom mjestimice, puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak a na Jadranu Bura i tramuntana. Temperature zraka bez velikih oscilacija, noćne u unutrašnjosti oko -3, najviše dnevne oko 4. Na Jadranu noćne temperature oko 3 a najviše dnevne oko 12. Krajem tjedna na Jadranu će bura oslabjeti i zapuhat će jugo.

