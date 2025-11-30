Oglas

Šime Erlić

Zadarski gradonačelnik osudio napad na sudionike marša: Nasilje ne smije biti odgovor

author
Hina
|
30. stu. 2025. 16:39
Šime Erlić
Sime Zelic/PIXSELL

„Bez obzira na drukčije stavove, nasilje ne smije biti odgovor“, rekao je u nedjelju gradonačelnik Zadra Šime Erlić osuđujući to što su na prosvjedu „Ujedinjeni protiv fašizma“ kontra-prosvjednici napali sudionike marša.

Oglas

"Osuđujem pokušaj obračuna s prosvjednicima koji se danas dogodio, jednako kao što smo nedvojbeno osudili razbijanje ploče poginulom heroju Domovinskog rata i obrane Zadra Rajku Lozi", kazao je Erlić.

Zahvalio je policiji što je osigurala događanje i zaštitila sigurnost građana.

„Zadar je grad u kojemu se slobodno može izražavati vlastito mišljenje i u kojem je sloboda govora zajamčena. Ako to kao društvo dovodimo u pitanje, to znači da kroz povijest, iz raznih totalitarnih sistema, nismo naučili ništa“, ustvrdio je.

Podsjetio je da je „demokratska, slobodna i neovisna država Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, kao rezultat borbe i oslobođenja od Jugoslavije u kojoj je sloboda govora bila sputavana, a neistomišljenici proganjani“.

Stoga je važno, naglasio je, da kao zrelo društvo danas možemo zaštititi temeljne vrijednosti naše državnosti, demokracije i slobode koju živimo, a koje su izborene u Domovinskom ratu.

"Jednako tako upućujem apel prema prosvjednicima koji marširaju, kao i prema političarima s lijevog spektra koji prikupljaju poene na građanskim prosvjedima i koji brane Thompsonov koncert u Zagrebu - da prestanu sve domoljube nazivati fašistima", istaknuo je zadarski gradonačelnik u reakciji na prosvjed „Ujedinjeni protiv fašizma" koji se danas održao u nekoliko hrvatskih gradova.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
antifašizam fašizam marš protiv fašizma ujedinjeni protiv fašizma zadar šime erlić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ