Puhovski o SDP-ovom zahtjevu za opozivom Turudića: Meni je to jako sumnjivo

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Novog dana kod naše Nataše Božić Šarić s kojim je razgovarala o SDP-ovom zahtjevu za opozivom Ivana Turudića, odnosu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića i ostalim političkim aktualnostima.

Žarko Puhovski komentirao je inicijativu SDP-a za opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića: “Oni imaju to pravo, zastupnici su u Saboru i izabrani su, ne vidim da je to zabranjeno, ali problem je što su ga napadali o konkretnim slučajevima, to se može smatrati pritiskom.

Još veći problem za mene je što ga nisu napadali kada je trebalo, stvari koje su se događale u Varaždinu su doista na rubu logike, a s druge strane Turudić je čovjek koji se ubacio u javni prostor više nego što je bilo tko radio i to nije dobro.

S treće strane, to je formalno promašeno zato što samo Vlada može pokrenuti smjenu glavnog državnog odvjetnika, Sabor bi eventualno, ako skupi većinu, mogao zaključiti da bi Vlada to trebala učiniti, ali ne može dati Vladi nalog, to je autonomno pravo Vlade. To je učinjeno u krivom trenutku, kada su u tijeku dva slučaja protiv dosta važnih ljudi iz SDP-a pokrenuta, jedan iz europskog tužiteljstva na kojeg su se SDP-ovci kleli protiv domaćeg, što je još sumnjivije. Očito imaju ideju da će im to pomoći na lokalnim izborima, a meni je to jako sumnjivo jer pretakanje snage koju ima SDP u neku općinu ili grad je nešto što ide jako komplicirano. Bilo bi im pametnije da se bave organizacijom na terenu nego time, ali to je njihova taktika.”

“Argument za političku igru je samo jedan”

Osvrnuo se i na moguću “političku igru” koju igra DORH: “Argument za političku igru je samo jedan, to da on lupa i lijevo i desno. Istovremeno je onemogućio većinu HDZ-u da ne funkcionira, a Andrej Plenković je čekao dva ili tri tjedna da pokrene neke stvari, koje su mu bile važne jer je DORH odveo jednog čovjeka u pritvor. To može uputiti na političku igru, malo ti uzmem, a malo ti dam. To da je Turudić na daljinski upravljač Plenkovića ne odgovara činjenicama ili je Plenković sam izgubio kontrolu nad tim što se događa, ali to nije toliko vjerojatno.”

Puhovski je govorio i kohabitaciji predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića: “Postoje razlike, ali se to sada događa diskretnije, pristojnije. Plenković se ispričao zbog kašnjenja aviona, a to bih radio vidio prije šest mjeseci ili čuo, mogli bismo pokrenuti akciju da im kupimo još jedan avion da se ne svađaju. Pokušavaju to izvesti na pristojniji način, očito postoje neki kontakti i neke se stvari dogovaraju u pozadini, što je sigurno napredak, ali bilo je normalno da njih dvojica preko nišana razgovaraju tri, četiri godine. Imamo problem da je Plenković rekao da se ne šalju vojnici u Ukrajinu, nije prekršio ono što Milanović traži, ali Milanović je održao govor u Crnoj Gori koji je bio malo radikalan… Oni moraju dati SOA-i konkretne naputke čime se bavi, ne može SOA sama odlučivati tko su nam prijatelji, a tko su nam neprijatelji, to se mijenja svaki tjedan i to bih njih dvojica morali odlučivati.”

“Milanović – Trumpov igrač”

“Ukrajina je tu drugorazredno pitanje sada, jučer je nekoliko autora eksplicitno reklo zbog govora u Crnoj Gori da je Milanović ruski igrač. Ruski igrač ima smisla pod uvjetima od prije tri mjeseca kada je postojao Zapad i Rusija, Zapad se raspao od kada je Donald Trump došao ne čelo. Jednako tako mogu reći da je on Trumpov igrač, po svom stilu političkom on je sigurno trumpist, jedan od prvih europskih trumpista je sigurno Zoran Milanović, u to nema spora, prezire institucije, prostački govori u javnosti, napada ljude koji mu se ne sviđaju iz političkog života tako da ih eliminira, i bavi se time da bude Croatia first. Ali zbog svoje ideologije ne može na tu stranu sasvim prijeći”, dodao je.

“Rusija nije opasnost za Europu”

Istaknuo je da se ne slaže s izjavom Milanovića da ne treba slati vojsku u Ukrajinu: “Postoje samo dva razloga da se vojsku vojno upotrijebi, a to je obrana zemlje i sudjelovanje u promociji mira u svijetu, uz uvjet da UN bude sponzor toga što bi se u Ukrajini dogodilo, ne vidim da se može reći da ne šaljemo vojsku u Ukrajinu, a slali smo ju drugdje.”

“Što god pričali napadači na Milanovića, u jednom ima pravo, Rusija nije opasnost za Europu”, dodao je Puhovski.

