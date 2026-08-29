Završava javni poziv za ugradnju dizala, evo kolike su cijene. "Nije isto ugrađuje li se unutra ili izvana"

"Ako unutar zgrade ima dovoljno prostora, onda nisu potrebne velike preinake niti je potrebno izvoditi veće zahvate na stubištu. No ako su potrebni ikakvi građevinski radovi poput rušenja dijela zidova ili "trganja" plafona, onda pripremni radovi traju duže i na koncu sve biva skuplje. S druge strane, ugradnja vanjskih dizala zahtijeva niz suglasnosti za korištenje zemljišta ako ono nije od zgrade, pa je to onda još skuplje", dodaje.