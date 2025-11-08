Oglas

HAK

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali ograničenja i zabrane

author
Hina
|
08. stu. 2025. 08:57
autocesta
Tobias Schwarz / AFP

Zbog vjetra na dionicama Jadranske magistrale Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Oglas

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povremeno se vozi usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova.

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Teme
hak promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ