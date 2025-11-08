Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali ograničenja i zabrane

Zbog vjetra na dionicama Jadranske magistrale Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.
Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povremeno se vozi usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova.
Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
