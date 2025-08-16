Žena stradala u slijetanju quada izvan životne opasnosti

N1

Žena koja je jučer ozlijeđena pri slijetanju quad vozila s ceste u provaliju, blizu ulaza u Nacionalni park (NP) Sjeverni Velebit, zadobila je višestruke ozljede, ali je izvan životne opasnosti, doznaje se u subotu iz riječke bolnice.

Podijeli

Oglas

Specijalistica hitne medicine Dijana Dumić izjavila je da su u petak popodne u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu (OHBP) zaprimili pacijenticu (1974.) nastradalu u NP Sjeverni Velebit.

Dovezena je u OHBP hitnim helikopterskim prijevozom, nakon intervencije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), s višestrukim tjelesnim ozljedama.

Nakon inicijalnog zbrinjavanja i obrade, pacijentica je zaprimljena na Odjel traumatologije, gdje se trenutno nalazi i izvan je životne opasnosti, rekla je Dumić.

HGSS je danas izvijestio da je jedna je žena smrtno stradala, dok je druga teško ozlijeđena prilikom slijetanja quad vozila s ceste u provaliju jučer popodne nedaleko od ulaza u NP Sjeverni Velebit.

"Nakon pružene prve pomoći i izvlačenja, unesrećena je predana timu HEMS-a te helikopterom prevezena u KBC Rijeka", stoji u Facebook objavi uz napomenu da je u akciji sudjelovalo osam spašavatelja HGSS Stanice Gospić s dva terenska vozila.