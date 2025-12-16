Oglas

može biti ozbiljno

Kardiolog: Ovaj česti simptom ljudi ignoriraju, a trebali bi odmah reagirati

N1 Info
16. pro. 2025. 07:22
bol, bol u prsima, nedostatak zraka, gubitak daha, žena, djevojka, zdravlje
Shutterstock/Ilustracija

Liječnik je upozorio na opasnost ignoriranja "najčešćeg simptoma“ od kojeg mnogi pate, ali ga odlučuju zanemariti.

Dr. Robert Kelly istaknuo je da, iako bi se moglo pomisliti da je riječ o boli u prsima, zapravo se radi o kratkoći daha.

"Ako osjećate kratkoću daha pri penjanju uzbrdo, tijekom razgovora ili pri bilo kakvom, čak i najmanjem naporu, tada se trebate javiti i posjetiti kardiologa“, objasnio je u TikTok videu.

Britanska zdravstvena služba NHS navodi da kratkoća daha može imati mnogo različitih uzroka, a među najčešćima su astma, infekcija prsnog koša, prekomjerna tjelesna težina, pušenje i napadaj panike, piše express.

Međutim, taj simptom može biti i upozorenje na nešto znatno ozbiljnije.

"Ponekad kratkoća daha može biti znak ozbiljnijih stanja, poput kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), idiopatska plućna fibroza, zatajenja srca ili raka pluća“, savjetuje NHS na svojim mrežnim stranicama.

Naravno, kao i kod svakog zdravstvenog problema, simptom može imati različite uzroke i različitu razinu ozbiljnosti. Zbog toga NHS preporučuje: "Ne pokušavajte sami postaviti dijagnozu uzroka kratkoće daha – uvijek se obratite liječniku opće prakse. Svako liječenje koje vam je potrebno ovisi o uzroku simptoma.“

kardiolog kratkoća daha

