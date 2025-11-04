Zurovec: Požar u skladištu guma lokaliziran, očekuje se da će biti ugašen do jutra

"Situacija je dovedena pod kontrolu, požar nije ugašen do kraja, ali je lokaliziran i mislim da će do jutra vatrogasci do kraja ugasiti požar. Zapalilo se oko 200 tisuća guma, a požar je gasilo 50-tak vatrogasaca s više od desetak vozila. Vatra se nije proširila dalje na ostale tvrtke i objekte i nitko nije stradao, osim što je jedan radnik zatražio medicinsku pomoć jer se nagutao dima”, istaknuo je za Hinu gradonačelnik Svete Nedelje Zurovec.