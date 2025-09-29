Do petka, blokirajuće anticiklone premjestit će se iz sjeverne u istočnu Europu, a zapadna Rusija uspostavit će snažan hladni tok prema Europi. Tada će se najznačajniji prodor hladnoće razviti - masa zraka hladnija za osam do 12 °C širit će se iz istočne Europe u Balkan, srednju Europu i srednje Sredozemlje, što je prilično neuobičajeno za početak listopada.