Kakvo vrijeme donosi listopad? Dolazi veliko zahlađenje!
Nad sjeverom Europe je blokirajuća anticiklona koja omogućuje masama zraka putovati s istoka prema zapadu i jugu. Stoga, s početkom listopada, zapadni, zonalni i topliji tok će prestati, što će dovesti do promjene temperature, a već ovaj tjedan većinu europskog kontinenta očekuje prvo značajnije zahlađenje.
Neobično intenzivan prodor hladnoće razvija se nakon sredine tjedna, zahvaljujući velikom hladnom bazenu koji se širi s istoka u srednju Europu, Balkan i Sredozemlje. To će donijeti snažan vjetar uz zapadni Balkan, snježne oborine u planinama te prvi mraz sezone u nekim regijama. Meteogram koji predstavlja prognozu temperature i oborina za Zagreb sugerira pad temperature ispod prosjeka.
Kako se hladni bazen iz istočne Europe produbljuje i širi prema zapadu, temperature će do četvrtka i petka pasti ispod nule na 850 mbar razini, što je otprilike 1250 metara nadmorske visine.
To je oko 10 °C ispod normale za početak listopada, a ove će temperature biti najniže dosad za velik dio kontinenta ove meteorološke jeseni 2025.
Nakon toga, uočen je nagli porast temperatura koji se očekuje idućeg vikenda. Povećavaju se izgledi da će ovaj snažni hladni bazen biti zamijenjen toplijim zrakom sredinom listopada, navodi Severe Weather. To postaje moguće kada se nad sjevernim Atlantikom ponovno uspostavi zonalni tok, a duboke ciklone povuku mnogo topliju masu zraka na kontinent nakon što hladni bazen oslabi. No, to je dalja prognoza...
Razvoj vremenskih obrazaca
Krajem rujna uspostavio se klasični primjer tzv. Rex blokirajućeg obrasca nad Europom. Ovaj obrazac nastaje kada se veliko gornje grebenasto polje nalazi sjeverno od gornje ciklone. Od ponedjeljka, opsežna anticiklona je centrirana nad sjevernom Europom, dok je gornji val smješten južnije, iznad zapadne Ukrajine. Ova ciklona se postupno pomiče prema jugozapadu, kao odgovor na obrnuti tok oko bloka.
Karta prizemnog tlaka nad Europom i sjevernim Atlantikom pokazuje da snažan sustav visokog tlaka dominira europskim kontinentom ovog tjedna, dok duboke ciklone ostaju nad dalekim sjevernim i sjeverozapadnim Atlantskim oceanom.
Opći tok zraka obično ide od visokog prema niskom tlaku, što znači da su vjetrovi nad Europom skrenuli na istok-sjeveroistok, donoseći hladniji zrak iz Rusije u istočnu Europu, a zatim dalje na zapad i jug.
Hladni bazen se gradi, postupno intenzivira i širi sredinom tjedna dok sustav visokog tlaka ostaje stabilan, s tlakom u središtu oko 1040 mbar. Tijekom idućih nekoliko dana, hladniji zrak će se postupno širiti na zapad prema srednjoj Europi i na jug preko Balkanskog poluotoka.
Do petka, blokirajuće anticiklone premjestit će se iz sjeverne u istočnu Europu, a zapadna Rusija uspostavit će snažan hladni tok prema Europi. Tada će se najznačajniji prodor hladnoće razviti - masa zraka hladnija za osam do 12 °C širit će se iz istočne Europe u Balkan, srednju Europu i srednje Sredozemlje, što je prilično neuobičajeno za početak listopada.
Hladni bazen ostat će intenzivan od četvrtka do subote, s najizraženijim anomalijama nad zapadnim Balkanom, Jadranom i središnjom Italijom. Velik dio kontinenta bit će zahvaćen hladnim zrakom, a petak će biti znatno hladniji nego uobičajeno za Njemačku, Češku, Slovačku, Poljsku, Austriju, Mađarsku, Rumunjsku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i sve zemlje zapadnog Balkana.
Na početku listopada, temperature će biti više od 15 °C hladnije od uobičajenih. Prvi put ove jeseni, mnoge će zemlje imati temperature blizu ili ispod nule.
Jaki udari vjetra
Intenzivan kontrast tlaka i temperature između Balkanskog poluotoka i Sredozemlja uspostavit će postojan sjeveroistočni tok duž Jadranske obale s Dinarida i s Apenina prema Tirenskoj obali. Udarni vjetrovi lokalno će prelaziti 120 km/h.
Hladni bazen će se zadržati do sljedećeg vikenda. Potom će promjena vremenskih obrazaca donijeti temperature bliže normalnim za početak listopada i topliji zrak sa zapada. Prodor hladnoće proširit će se na srednju Europu nakon srijede i doseći vrhunac u petak. Najniže temperature očekuju se u četvrtak i petak nad Njemačkom, Češkom, Slovačkom, Austrijom, Mađarskom i Slovenijom.
Temperature će se spustiti oko nule ili stupanj-dva ispod nje, a vjerojatno će se pojaviti i prvi mraz ove jeseni. U višim Alpama temperature će biti vrlo niske za početak listopada, oko -10 °C na 2500 m nadmorske visine, a još niže na većim visinama.
Kako hladna jezgra u petak bude dosezala vrhunac i pomicala se prema jugu, najhladniji zrak stići će do zapadnog i južnog Balkana tijekom vikenda. Hladna masa zraka proširit će se i duboko na jug i zapad u Sredozemlje, gurajući viša područja središnje Italije ispod nule.
Najhladnije temperature vjerojatno će biti nad Balkanom - od minus dva do minus četiri u Gorskom kotaru do oko minus pet u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U subotu će južna Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija i zapadna Bugarska imati jutarnje temperature od minus dva do minus šest.
Oborine i snijeg u višim područjima
Ovo je izrazito hladno razdoblje s vrlo niskim temperaturama za početak listopada. Neke lokacije doživjet će hladnoću kakvu nisu imale desetljećima u ovom dijelu godine. Snažni sjeveroistočni vjetrovi dodatno će sniziti osjet temperature, pa će s vjetrom osjet biti blizu ili ispod -10 °C.
Položaj hladne jezgre iznad zapadnog Balkana i Jadrana obično donosi obilne oborine južnom Balkanu, kada se topliji zrak iz južnog Sredozemlja susreće s hladnim i stvara kišu i oluje nad Grčkom.
S obzirom na ovako hladnu masu zraka, očekuje se i snijeg u višim područjima južne Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, sjeveroistočne Albanije, Sjeverne Makedonije i zapadne Bugarske. Moguć je i snijeg u višim Alpama te Karpatskim planinama u Rumunjskoj.
