VREMENSKA PROGNOZA
Meteoalarm upozorava na jak vjetar, stiže kiša, past će i temperature
Vedro je duž obale, oblačnije je u unutrašnjosti, umjereno do pretežno oblačno uglavnom, mjestimice ima i magle. Kolnici su ponegdje mokri i skliski, stoga se vozače poziva na oprez, iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Kako na Jadranu puše jaka bura, ima i ograničenja u prometu.
"Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između (DC8) Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila)", navode iz HAK-a.
Vjetrovito će biti i u nastavku ponedjeljka, na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ipak, sunčanije će biti duž Jadrana. U unutrašnjosti će biti dijelom sunčano, mjestimice uz malo kiše, osobito na istoku u prvom dijelu dana.
Utorak će također biti nestabilan, s tim da je oborina izglednija na zapadu zemlje, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, no poslijepodne moguće i na sjeveru zemlje te u središnjim predjelima i na zapadu. Bit će manje toplo.
Oborine će biti i tijekom srijede, većinom duž Jadrana i uz Jadran.
I tijekom četvrtka će biti još oborine, češće u prvom dijelu dana, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj.
Kraj tjedna donosi stabilizaciju, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
