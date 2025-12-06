Oglas

slabe oborine

Mali predah od zime, temperature će i na kopnu do 15ak stupnjeva

author
Tea Blažević
|
06. pro. 2025. 08:03
Neociscene hrpe prljavog snijega podsjetnik su na snijeg koji je padao prise deset dana. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL

Donosimo vam prognozu za vikend i tjedan od 8. do 12. prosinca.

Pretežno je oblačno diljem unutrašnjosti, ima mjestimice i magle koja smanjuje vidljivost, vozače se poziva na oprez. Promet otežavaju i kiša i rosulja u kopnenim krajevima.

Moru je sunce naklonjenije, no bura je jaka, ima i zabrana u prometu na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. U nastavku subote bura će ipak malo slabjeti. Treba i dalje računati na kišu i rosulju mjestimice u unutrašnjosti. 

I tijekom nedjelje će biti tmurnije na kopnu, osobito prema istoku, gdje će još povremeno biti slabe oborine. Sunčana razdoblja su izglednija u drugom dijelu dana. Na Jadranu od jutra sunčanije, bura će slabjeti.

U novom tjednu stabilnije, jačanjem grebena anticiklone sa sjeveroistoka Europe. Temperature će postupno rasti, osim na Jadranu, temperature bi tijekom tjedna i u dijelovima unutrašnjosti mogle porasti do 15-ak stupnjeva. 

