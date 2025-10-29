vremenska prognoza
Meteoalarm upozorava na jak vjetar, u nastavku tjedna obilnija oborina
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Sunčano je uglavnom počela srijeda, tmurnije je na zapadu zemlje, u Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom Jadranu, gdje ima i slabe oborine na širem riječkom području te na dijelu srednjeg Jadrana.
U nastavku srijede bit će nestabilno, s kišom uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Pojačavat će vjetar južnog smjera, jugozapadnjak u gorju, jugo na moru, zbog čega je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Nestabilno će biti i tijekom četvrtka. Kiše i pljuskova bit će većinom duž Jadrana i uz Jadran, ali poslijepodne i u ostalim predjelima. Na širem riječkom području i u Gorskom kotaru mjestimice može biti obilnije oborine.
U petak će biti manje oborine, većinom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, dok će drugdje biti uglavnom suho i pretežno sunčano. Uz južinu, ramjerno toplo.
Za vikend također nestabilno.
U subotu će u većini krajeva biti uglavnom suho i pretežno sunčano, dok u nedjelju raste vjerojatnost za oborinu, osobito prema kraju dana.
U noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka izgledno je jače pogoršanje vremena.
