vremenska prognoza

Meteoalarm upozorava na jak vjetar, u nastavku tjedna obilnija oborina

author
Tea Blažević
|
29. lis. 2025. 07:27
Nestabilno vrijeme
Srecko Niketic / Pixsell

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Sunčano je uglavnom počela srijeda, tmurnije je na zapadu zemlje, u Gorskom kotaru i Lici, na sjevernom Jadranu, gdje ima i slabe oborine na širem riječkom području te na dijelu srednjeg Jadrana.

U nastavku srijede bit će nestabilno, s kišom uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Pojačavat će vjetar južnog smjera, jugozapadnjak u gorju, jugo na moru, zbog čega je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Nestabilno će biti i tijekom četvrtka. Kiše i pljuskova bit će većinom duž Jadrana i uz Jadran, ali poslijepodne i u ostalim predjelima. Na širem riječkom području i u Gorskom kotaru mjestimice može biti obilnije oborine.

U petak će biti manje oborine, većinom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, dok će drugdje biti uglavnom suho i pretežno sunčano. Uz južinu, ramjerno toplo.

Za vikend također nestabilno.

U subotu će u većini krajeva biti uglavnom suho i pretežno sunčano, dok u nedjelju raste vjerojatnost za oborinu, osobito prema kraju dana.

U noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka izgledno je jače pogoršanje vremena.

Teme
