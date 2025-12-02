Očekuju nas kiša i magla: I dalje nema na vidiku prave zime ni snijega

Slično vrijeme ostaje i sljedećih nekoliko dana. Kiša će biti češća pojava na Jadranu i krajevima uz Jadran, ali se povremeno malo kiše može pojaviti i u nizinama unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu će sutra zapuhati umjerena i jaka bura koja će se u četvrtak širiti na Dalmaciju. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati, ali će na kopnu jutra ipak biti koji stupanj toplija.