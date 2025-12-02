Oglas

Očekuju nas kiša i magla: I dalje nema na vidiku prave zime ni snijega

Kristijan Božarov
02. pro. 2025. 07:18
04.11.2025., Sisak - Magla se dugo zadrzala na gradskim ulicama. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL

Utorak u većem dijelu Hrvatske sviće oblačno i tmurno, na Jadranu mjestimice ima kiše, a u unutrašnjosti guste magle pa je potreban veći oprez u prometu jer su temperature na kopnu ispod ili oko nule pa nije isključena poledica.

U nastavku dana duž obale će i dalje biti mjestimične kiše, u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom. Na kopnu većinom oblačno, prijepodne i maglovito, a poslijepodne i navečer i u unutrašnjosti je mjestimice moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na moru umjereno i jako jugo. Temperatura zraka između 2 i 7, na Jadranu od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Slično vrijeme ostaje i sljedećih nekoliko dana. Kiša će biti češća pojava na Jadranu i krajevima uz Jadran, ali se povremeno malo kiše može pojaviti i u nizinama unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu će sutra zapuhati umjerena i jaka bura koja će se u četvrtak širiti na Dalmaciju. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati, ali će na kopnu jutra ipak biti koji stupanj toplija.

I dalje nema na vidiku prave zime ni snijega, kako trenutačno pokazuju projekcije moguće ni do sredine prosinca.

vremenska prognoza vrijeme

