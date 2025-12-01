Europa dobiva vlastiti "nebeski štit"? Talijani predstavili kupolu koja čuva gradove od projektila

"Michelangelo kupola“ dizajnirana je za zaštitu ključne europske infrastrukture od sve složenijih sigurnosnih prijetnji, uključujući hipersonične projektile i rojeve dronova.
Talijanska obrambena tvrtka Leonardo predstavila je planove za štit pogonjen umjetnom inteligencijom (AI) koji bi trebao štititi gradove i ključnu infrastrukturu usred rastućih geopolitičkih napetosti.
Štit, nazvan "Michelangelo Dome“, razvijen je kako bi zaštitio kritičnu infrastrukturu, osjetljiva urbana područja te imovinu od nacionalne i europske strateške važnosti, priopćila je tvrtka, prenosiEuronews.
"S Michelangelom Leonardo potvrđuje svoju predanost razvoju rješenja koja štite građane, institucije i infrastrukturu, kombinirajući naprednu tehnologiju, sustavni pristup i snažne industrijske kapacitete“, rekao je Roberto Cingolani, glavni izvršni direktor i generalni direktor Leonardа.
"U svijetu u kojem se prijetnje brzo razvijaju i postaju sve složenije – te u kojem je obrana skuplja od napada – obrana mora inovirati, anticipirati i prihvatiti međunarodnu suradnju.“
Tvrtka cilja da projekt bude u potpunosti operativan do kraja desetljeća, izvijestio je CNBC.
Kako funkcionira?
Michelangelo kupola predstavljena je u četvrtak, a Leonardo tvrdi da funkcionira drugačije od drugih obrambenih kupola jer integrira senzore nove generacije u kopnenom, pomorskom, zračnom i svemirskom području, kao i platforme za kibernetičku obranu, sustave zapovijedanja i nadzora te umjetnu inteligenciju.
Tvrtka navodi da to stvara sigurnosni kišobran koji može otkriti, pratiti i neutralizirati širok spektar prijetnji, uključujući hipersonične projektile, rojeve dronova, površinske i podmorske pomorske napade te neprijateljske kopnene snage – čak i tijekom velikih, koordiniranih napada.
Također može koristiti više senzora i prediktivne algoritme kako bi predvidjela neprijateljske aktivnosti i automatski koordinirala koje će protumjere biti najučinkovitije, navodi tvrtka.
U listopadu 2022. europske su države najavile i inicijativu European Sky Shield Initiative (ESSI), usmjerenu na jačanje zaštite kontinenta od zračnih prijetnji nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači iste godine. Za sada nije poznato hoće li se nova Leonardo tehnologija uklopiti u ESSI program.
