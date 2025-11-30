Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Vrijeme se pogoršava idući tjedan, evo gdje će biti pljuskova i grmljavine

author
N1 Info
|
30. stu. 2025. 07:58
nevrijeme grmljavina, grom, Zagreb
Bruno Fantulin

Pod utjecajem povišenog tlaka zraka vikend prolazi uz stabilne vremenske prilike, no već početkom idućeg tjedna očekuje se nešto nestabilnije razdoblje.

Oglas

Jutro donosi pretežno vedro vrijeme, uz moguću maglu u pojedinim kopnenim područjima, ponajprije u gorju i uz rijeku Savu. Puhat će slaba do umjerena bura, koja će se već prijepodne postupno okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperature će se na kopnu kretati od -5 do 0 °C, dok će uz obalu jutarnje vrijednosti biti između 3 i 9 °C.

Tijekom dana u središnjim i sjeverozapadnim krajevima zadržat će se sunčano vrijeme, a navečer će se sa zapada postupno povećavati naoblaka. Najviša dnevna temperatura bit će između 6 i 9 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, uz slab vjetar i nešto više dnevne temperature nego prethodnih dana, oko 8 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, bura će se gotovo posve smiriti te će vjetar okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura bit će od 11 do 15 °C, a na jugu će na suncu biti vrlo ugodno. Na sjevernom Jadranu i u gorju dan započinje vedrinom, dok navečer slijedi porast naoblake, no zadržat će se suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a u gorju jugozapadnjak. Temperature u gorju između 6 i 9 °C, a uz obalu oko 13 °C, prenosi RTL.

Bez jačih oborina

S početkom novog tjedna očekuje se postupni rast naoblake. U ponedjeljak će u unutrašnjosti većinom ostati suho, ali u drugom dijelu dana i prema večeri ponegdje može pasti malo slabe kiše.

Kiša će biti češća u utorak te ponovno u petak. Dnevne temperature uglavnom će ostati slične, dok će jutra postupno biti manje hladna, ponedjeljak još donosi više minusa, a potom jutarnje vrijednosti prelaze u pozitivan raspon.

Na Jadranu slijedi promjenjiv tjedan s povremenom kišom, lokalno i kratkotrajnim pljuskovima praćenima grmljavinom, no bez jačih oborina. Puhat će slabo do umjereno jugo, u Dalmaciji u srijedu povremeno i pojačano, a zatim ponovno bura. Dnevne temperature bit će stabilne, a jutarnje će prema kraju razdoblja blago porasti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
jesen kiša snijeg vremenska prognoza vrijeme zima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ