Vrijeme se pogoršava idući tjedan, evo gdje će biti pljuskova i grmljavine

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, bura će se gotovo posve smiriti te će vjetar okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura bit će od 11 do 15 °C, a na jugu će na suncu biti vrlo ugodno. Na sjevernom Jadranu i u gorju dan započinje vedrinom, dok navečer slijedi porast naoblake, no zadržat će se suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a u gorju jugozapadnjak. Temperature u gorju između 6 i 9 °C, a uz obalu oko 13 °C, prenosi RTL.