Vrijeme se pogoršava idući tjedan, evo gdje će biti pljuskova i grmljavine

Pod utjecajem povišenog tlaka zraka vikend prolazi uz stabilne vremenske prilike, no već početkom idućeg tjedna očekuje se nešto nestabilnije razdoblje.
Jutro donosi pretežno vedro vrijeme, uz moguću maglu u pojedinim kopnenim područjima, ponajprije u gorju i uz rijeku Savu. Puhat će slaba do umjerena bura, koja će se već prijepodne postupno okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperature će se na kopnu kretati od -5 do 0 °C, dok će uz obalu jutarnje vrijednosti biti između 3 i 9 °C.
Tijekom dana u središnjim i sjeverozapadnim krajevima zadržat će se sunčano vrijeme, a navečer će se sa zapada postupno povećavati naoblaka. Najviša dnevna temperatura bit će između 6 i 9 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, uz slab vjetar i nešto više dnevne temperature nego prethodnih dana, oko 8 °C.
U Dalmaciji će prevladavati sunčano, bura će se gotovo posve smiriti te će vjetar okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura bit će od 11 do 15 °C, a na jugu će na suncu biti vrlo ugodno. Na sjevernom Jadranu i u gorju dan započinje vedrinom, dok navečer slijedi porast naoblake, no zadržat će se suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a u gorju jugozapadnjak. Temperature u gorju između 6 i 9 °C, a uz obalu oko 13 °C, prenosi RTL.
Bez jačih oborina
S početkom novog tjedna očekuje se postupni rast naoblake. U ponedjeljak će u unutrašnjosti većinom ostati suho, ali u drugom dijelu dana i prema večeri ponegdje može pasti malo slabe kiše.
Kiša će biti češća u utorak te ponovno u petak. Dnevne temperature uglavnom će ostati slične, dok će jutra postupno biti manje hladna, ponedjeljak još donosi više minusa, a potom jutarnje vrijednosti prelaze u pozitivan raspon.
Na Jadranu slijedi promjenjiv tjedan s povremenom kišom, lokalno i kratkotrajnim pljuskovima praćenima grmljavinom, no bez jačih oborina. Puhat će slabo do umjereno jugo, u Dalmaciji u srijedu povremeno i pojačano, a zatim ponovno bura. Dnevne temperature bit će stabilne, a jutarnje će prema kraju razdoblja blago porasti.
