Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nova promjena, mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom

author
Tea Blažević
|
15. ruj. 2025. 07:04
oluja, oblaci, pijavica, tornado, nevrijeme, kiša, vjetar,
Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno vedro je duž obale, dok u unutrašnjosti na mjestima ima i povećane naoblake i magle, vidljivost je smanjena na nekim cestama u kopnenim predjelima i vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano i vrlo toplo, moguće i vruće, do 30.

Utorak donosi nestabilnije prilike, od jutra s kišom i pljuskovima s grmljavinom, moguće i obilnijim, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će se u Dalmaciji većinom zadržati uglavnom suho. Bit će manje toplo.

Tijekom srijede još može malo kiše pasti u jutarnjim satima, no potom će se razvedravati.

Od četvrtka slijede stabilnije prilike, u skladu s tim ponovno i toplije, tako da će temperature rasti prema vikendu.

Čini se da i vikend donosi pretežno sunčane i vrlo tople prilike, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ