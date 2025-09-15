Stiže nova promjena, mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom

Pretežno vedro je duž obale, dok u unutrašnjosti na mjestima ima i povećane naoblake i magle, vidljivost je smanjena na nekim cestama u kopnenim predjelima i vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano i vrlo toplo, moguće i vruće, do 30.