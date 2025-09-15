VREMENSKA PROGNOZA
Stiže nova promjena, mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je duž obale, dok u unutrašnjosti na mjestima ima i povećane naoblake i magle, vidljivost je smanjena na nekim cestama u kopnenim predjelima i vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano i vrlo toplo, moguće i vruće, do 30.
Utorak donosi nestabilnije prilike, od jutra s kišom i pljuskovima s grmljavinom, moguće i obilnijim, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će se u Dalmaciji većinom zadržati uglavnom suho. Bit će manje toplo.
Tijekom srijede još može malo kiše pasti u jutarnjim satima, no potom će se razvedravati.
Od četvrtka slijede stabilnije prilike, u skladu s tim ponovno i toplije, tako da će temperature rasti prema vikendu.
Čini se da i vikend donosi pretežno sunčane i vrlo tople prilike, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas