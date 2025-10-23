vremenska prognoza
Stiže val obilne kiše, za vikend ponegdje i desetak stupnjeva manje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, kiša i pljuskovi mjestimice padaju uglavnom duž Jadrana i uz Jadran.
U nastavku četvrtka oborina će se intenzivirati, poslijepodne će pogoršanje zahvatiti cijelu zemlju. Duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti obilnije oborine, u večernjim satima na sjeverozapadu i sjeveru zemlje također. Hidrolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće bujične i urbane poplave. Probleme će stvarati i olujan vjetar južnog smjera koji će pojačavati prema večeri. Na vjetrovite i kišovite prilike upozorava viši stupanj sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom petka. Bit će manje oborine, doduše. Temperature će se posvuda sniziti.
Kiše i pljuskova bit će i tijekom subote, pretežno duž Jadrana i uz Jadran, mjestimice izraženijih. U nedjelju diljem zemlje jače pogoršanje vremena. Posvuda hladnije, mjestimice u unutrašnjosti i desetak stupnjeva manje.
