VREMENSKA PROGNOZA

U Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ali poslijepodne posvuda sunčanije

Hina
06. ruj. 2025. 08:33
Davor Puklavec/PIXSELL

Na Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo, a u unutrašnjosti djelomice sunčano s lokalno mogućom jutarnjom kišom, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U prvom dijelu dana u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ujutro lokalno i kiša. 

Poslijepodne posvuda sunčanije, ali ne posve stabilno.

Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, popodne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27, na Jadranu od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ Vremenska prognoza

