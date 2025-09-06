U Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ali poslijepodne posvuda sunčanije

Na Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo, a u unutrašnjosti djelomice sunčano s lokalno mogućom jutarnjom kišom, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
U prvom dijelu dana u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ujutro lokalno i kiša.
Poslijepodne posvuda sunčanije, ali ne posve stabilno.
Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, popodne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.
Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27, na Jadranu od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
