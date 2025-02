Pred nama je nekoliko toplih dana s kišom, pogledajte što nas očekuje sljedeći tjedan

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Umjereno do pretežno oblačno, još u prvom dijelu dana u središnjim predjelima djelomice sunčano, prognoza je za nedjelju Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Mjestimice malo kiše, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega. Vjetar slab, do sredine dana na Jadranu ponegdje slabo do umjereno jugo, zatim sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 6 do 11, na Jadranu od 11 do 15 °C.

Ponedjeljak

U većini predjela pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Tijekom poslijepodneva sa sjeverozapada postupan prestanak kiše, prema večeri i smanjenje naoblake pa u unutrašnjosti raste vjerojatnost za maglu. Vjetar slab, u Dalmaciji poslijepodne ponegdje slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između -1 i 4, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna od 7 do 11, na Jadranu između 11 i 14 °C.

Izgledi vremena

Umjereno i pretežno oblačno s povremenom kišom, u utorak uglavnom na Jadranu i u krajevima uz njega.

Od srijede će kiša posvuda biti češća, na Jadranu lokalno obilnija uz moguće pljuskove s grmljavinom, a u četvrtak je u Gorskoj Hrvatskoj vjerojatna i susnježica. U utorak na istoku slab do umjeren jugoistočni vjetar. U srijedu će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo u srijedu u jačanju na jako, moguće i olujno.

Potkraj srijede na sjevernom dijelu okrenut će na jaku buru koja će se tijekom četvrtka proširiti i na sjever Dalmacije. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, a na kopnu u četvrtak danju svježije.

