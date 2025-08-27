vremenska prognoza
Temperature će rasti do 35, no vrućinu će ponegdje prekinuti nevrijeme
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Srijeda je počela uglavnom sunčano, iako ima umjerene mjestimice na zapadu zemlje i povećane naoblake. Mjestimice može pasti malo kiše ili kakav pljusak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Temperature će danas rasti i do 32 stupnja.
Vruće će biti u mnogim mjestima i tijekom četvrtka, temperature bi mogle rasti i do 34 stupnja. Prevladavat će većinom sunčano i suho, samo na sjevernom Jadranu može biti lokalnih nestabilnosti.
U petak će isto još biti vruće, mjestimice na istoku zemlje moguće i do 35 stupnjeva. No nestabilnije će biti prilike i uslijedit će jače pogoršanje vremena sa zapada, pri čemu treba računati na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, u noći na subotu i u subotu, i u Dalmaciji. Lokalno je moguće nevrijeme. Posvuda će osvježiti.
Nedjelja donosi stabilnije prilike.
