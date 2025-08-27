Oglas

Temperature će rasti do 35, no vrućinu će ponegdje prekinuti nevrijeme

author
Tea Blažević
|
27. kol. 2025. 07:11
Unsplash / Jonas Weckschmied

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Srijeda je počela uglavnom sunčano, iako ima umjerene mjestimice na zapadu zemlje i povećane naoblake. Mjestimice može pasti malo kiše ili kakav pljusak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Temperature će danas rasti i do 32 stupnja.

Vruće će biti u mnogim mjestima i tijekom četvrtka, temperature bi mogle rasti i do 34 stupnja. Prevladavat će većinom sunčano i suho, samo na sjevernom Jadranu može biti lokalnih nestabilnosti.

U petak će isto još biti vruće, mjestimice na istoku zemlje moguće i do 35 stupnjeva. No nestabilnije će biti prilike i uslijedit će jače pogoršanje vremena sa zapada, pri čemu treba računati na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, u noći na subotu i u subotu, i u Dalmaciji. Lokalno je moguće nevrijeme. Posvuda će osvježiti.

Nedjelja donosi stabilnije prilike.

