Temperature će rasti do 35, no vrućinu će ponegdje prekinuti nevrijeme

U petak će isto još biti vruće, mjestimice na istoku zemlje moguće i do 35 stupnjeva. No nestabilnije će biti prilike i uslijedit će jače pogoršanje vremena sa zapada, pri čemu treba računati na mogućnost lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, u noći na subotu i u subotu, i u Dalmaciji. Lokalno je moguće nevrijeme. Posvuda će osvježiti.