Adenovirus kod djece: Kako ga najlakše prepoznati i kada morate posjetiti liječnika?

Adenovirus je skupina virusa koji u tijelu uzrokuju blage do jake simptome. Uglavnom zahvaća respiratorni sustav, ali nije rijetkost da uzrokuje i konjuktivitis. Najčešće se pojavljuje kod djece mlađe od pet godina. Tretiraju se simptomi lijekovima iz kućne ljekarne.

Adenovirus je skupina uobičajenih virusa koja u tijelu najčešće izaziva blage do jake infekcije dišnih puteva te simptome nalik prehladi i gripi.

Ponekad se može dogoditi da adenovirusi uzrokuju konjuktivitis, gastroenteritis, a rjeđe i infekciju mjehura. Infekcije adenovirusom najčešće su zimi i na početku proljeća i to kod djece mlađe od pet godina.

Iako, mogu se pojaviti kod osoba svih dobnih skupina.

Simptomi adenovirusa kod djece

Adenovirus se iznimno brzo i lako širi – bliskim kontaktom, kašljanjem i kihanjem te dodirivanjem zaraženih površina pa je stoga i najčešći kod djece mlađe od pet godina koja često borave u velikim skupinama kao što je vrtić, stavljaju predmete i ruke u usta, dolaze u bliski kontakt s drugom djecom, ne peru ruke dovoljno često i slično.

Također, djeca mlađa od pet godina još uvijek nemaju dovoljno snažan imunitet pa se ne mogu lako obraniti od virusa.

Simptomi adenovirusa kod djece mogu biti:

– kašalj

– groznica

– curenje nosa

– upala grla

– bronhitis

– upala pluća

– konjuktivitis

– upala uha

– otečeni limfni čvorovi

Kao što je već navedeno, adenovirusi mogu utjecati i na probavni trakt i izazvati proljev, mučninu, povraćanje i bolove u trbuhu.

Infekcija adenovirusom kod djece može trajati od nekoliko dana do dva tjedna ovisno o simptomima i jačini infekcije. S obzirom na to da adenovirusi u većini slučajeva uzrokuju kašalj, a on se može zadržati još neko vrijeme.

Liječenje adenovirusa kod djece

Većina infekcija adenovirusom je blaga i ne zahtijeva specifično liječenje već se, za ozdravljenje, važno fokusirati na liječenje simptoma koji su njime uzrokovani.

To uključuje:

– odmaranje

– konzumiranje puno tekućine – vode, nezaslađenih biljnih čajeva, juhe

– konzumiranje lagane hrane

– lijek kao što je paracetamol za snižavanje temperature i ublažavanje bolova

Kada posjetiti liječnika?

Kod infekcije adenovirusom obično nije potrebno posjetiti liječnika s obzirom na to da bolest traje nekoliko dana i vrlo se uspješno može izliječiti kod kuće.

Ipak, u određenim je slučajevima potrebno reagirati.

Ako kod djeteta primijetite malaksalost, simptome dehidracije (suha usta i koža, manjak suza pri plakanju, manje mokrenja i taman urin), kašalj koji guši i općenito otežano disanje i visoku temperaturu koja se ne može sniziti, važno je hitno se obratiti liječniku.

Liječnik će potom prepisati odgovarajuću terapiju.

Zaključak

Adenovirus je skupina uobičajenih virusa koji u tijelu najčešće izazivaju infekcije respiratornog sustava, a ponekad i probavnog te urinarnog trakta.

Adenovirus kod djece uzrokuje simptome kao što su kašljanje, visoka temperatura, laringitis, mučnina, proljev i slično.

Infekcije adenovirusom najčešće su blage i nije potrebno tražiti liječničku pomoć već se mogu liječiti i kod kuće – odmaranjem, laganom hranom i paracetamolom, ali u slučaju intenzivnijih simptoma kao što su dehidracija, vrlo visoka temperatura i slično, potrebno je što prije se obratiti liječniku.

