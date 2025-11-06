Antibiotik bi mogao smanjiti rizik od teške bolesti

Prema studiji objavljenoj u American Journal of Psychiatry, tinejdžeri koji su bili na liječenju zbog mentalnog zdravlja i kojima je propisan antibiotik doksiciklin imali su 30 do 35 posto manju vjerojatnost da će kasnije u odrasloj dobi razviti šizofreniju, u usporedbi s tinejdžerima koji su primali druge antibiotike.