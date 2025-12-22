Guba: Uzrok, simptomi, liječenje i koliko je točno opasna ova davno smrtonosna bolest?

Shutterstock

Guba se naziva još lepra i Hansenova bolest. Radi se o rijetkoj bolesti koja se danas liječi antibioticima, s obzirom na to da je uzrokuje bakterija. Bolest se razvija vrlo sporo i nije se tako lagano zaraziti. Nekada može proći i deset godina prije pojave prvih simptoma.

Guba je bolest koja se najčešće veže uz prošlost, ali i dan danas se mogu pojaviti pojedini slučajevi. Ipak, danas se ona tretira antibioticima i izliječiva je.

Važno je reagirati na prve simptome i posjetiti liječnika, a osim zaražene osobe, antibiotik će dobiti i osobe koje su bile bliski kontakt.

Što je guba?

Guba ili lepra je bakterijska infekcija koja oštećuje živce, mišiće, kožu, oči i respiratorne organe. Uzrokuje je bakterija Mycobacterium leprae. Nekada je to bila smrtonosna bolest koja je odnijela mnoge živote, a vladao je i veliki strah od te bolesti.

Danas se također pojavljuju slučajevi gube, ali u manjoj mjeri. U Hrvatskoj ne postoje autohtoni slučajevi gube, već se povremeno zabilježe slučajevi koji su uvezeni.

Oni ne predstavljaju prijetnju javnom zdravlju jer zdravstveni sustav ima znanje, iskustvo i jasno propisane postupke za njihovo zbrinjavanje, kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Koji su simptomi gube?

Postoje određeni simptomi gube po kojima se može lako prepoznati ova bolest. To su:

mrlje na koži, često s podignutim rubovima

crveni ili ljubičasti čvorovi

bezbolne rane ili čirevi na donjem dijelu stopala

naticanje lica ili ušiju

slabost mišića ili paraliza

gubitak obrva ili trepavica

gubitak vida ili problemi s očima

gubitak osjeta u zahvaćenom području

oštećenje živaca u rukama i nogama

začepljeni nos ili krvarenje iz nosa

Ipak, važno je znati da se ova bolest razvija sporo i da je nekada potrebno i nekoliko godina do desetljeća da se pojave simptomi i da osoba postane zarazna. Upravo zato je i teško odrediti kada i gdje se točno osoba zarazila.

Je li guba zarazna?

Guba je zarazna, ali je nije lako dobiti. Prenosi se dugotrajnim, bliskim kontaktom s oboljelom osobom koja se ne liječi, a ovaj kontakt treba trajati više mjeseci. Najčešće se radi o članovima obitelji, odnosno kućanstva. Kontakti u javnom prijevozu, na poslu ili u trgovinama nisu rizik za prenošenje bolesti.

Također, većina ljudi koji dođu u kontakt s bakterijom ni ne razviju bolest.

Jednako tako, jednom kada se bolest krene liječiti, zaraznost se vrlo brzo smanji. Osoba već nekoliko dana nakon uzimanja terapije nije zarazna i nije rizik za okolinu.

Kako se guba dijagnosticira i tretira?

Bolest će liječnik prepoznati po promjenama na koži ili uzimanjem biopsije kože. Osim toga, mogu se napraviti i krvne pretrage, ali i pregledati mišići i živci kako bi se vidjelo funkcioniraju li normalno.

Samo liječenje je vrlo jednostavno, a uključuje antibiotik koji će ubiti bakterije. Lijek se uzima između šest i 12 mjeseci, čak i nakon što simptomi nestanu. Često se uzima i više antibiotika istovremeno.

Važno je odmah reagirati i potražiti pomoć liječnika jer se time smanjuje trajnost simptoma i smanjuje se mogućnost komplikacija. Ako se godinama ne tretira, guba može dovesti i do smrti.

Zaključak

Guba je bolest koja se danas tretira antibioticima i koja se ne prenosi tako lako. Osoba može razviti simptome i deset godina nakon što se zarazila. Važno je reagirati na simptome i potražiti pomoć liječnika kako ne bi došlo do komplikacija ili smrti.

