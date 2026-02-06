Ignorirala pravila nošenja leća i gotovo oslijepila: "Mislila sam da se to meni ne može dogoditi"

Mnogi ljudi odlučuju se za kontaktne leće umjesto naočala, no pritom moraju biti svjesni rizika, što zorno pokazuje slučaj jedne medicinske sestre.
U njezinu slučaju, nepravilno korištenje imalo je ozbiljne posljedice. Medicinska sestra iz Engleske, majka četvero djece, godinama je ignorirala osnovna pravila nošenja leća, sve dok se jednog jutra nije probudila u nepodnošljivim bolovima i bez vida na desnom oku. Katie Carrington (38), medicinska sestra iz Essexa, prvi je put saznala da mora nositi naočale sa samo 16 godina.
Godinu dana kasnije, sa 17, odlučila se za jednokratne kontaktne leće, izvještava portal Unilad, prenosi Metropolitan.
Poput mnogih ljudi sa slabijim vidom, Katie je kontaktne leće doživljavala kao praktično i jednostavno rješenje za svakodnevni život. No upravo ta praktičnost dovela ju je do rizičnih odluka. Već u tinejdžerskim godinama razvila je naviku da leće ne skida noću.
'I'm a nurse but a stupid mistake left me blind in one eye'https://t.co/kni4UgKDX5— RSVP Magazine (@RSVPMagazine) February 3, 2026
Stanje se pogoršavalo
Kako su godine prolazile, stanje se pogoršavalo jer ih je nosila tjednima bez prestanka. Često je čekala da joj se oči potpuno isuše prije nego što bi stavila nove leće, potpuno zanemarujući upozorenja o pravilnom korištenju.
„Bila sam stvarno glupa. Koristila sam leće na pogrešan način. Radila sam to iz praktičnih razloga, ali sada ne znam zašto sam se tako ponašala“, priznala je Katie. U kolovozu 2025. dogodio se trenutak koji će joj zauvijek ostati urezan u sjećanje. Probudila se u strašnim bolovima i shvatila da ne vidi na desno oko. Odmah je potražila liječničku pomoć. „Nisu znali hoće li mi se vid ikada vratiti“, rekla je.
Bojala se da više nikada neće vidjeti svoju djecu.
Ozbiljne posljedice
Godine neprekidnog i nekontroliranog nošenja kontaktnih leća ostavile su ozbiljne posljedice. Iako konkretna medicinska dijagnoza nije javno objavljena, posljedice su bile teške. Katie se bojala da joj se vid nikada neće vratiti i da više nikada neće moći gledati kako njezina djeca odrastaju. Uz emocionalni teret, suočila se i s praktičnim poteškoćama jer su čak i najjednostavniji svakodnevni zadaci postali iznimno teški.
„Bila je to moja krivnja i preuzimam punu odgovornost, ali nisam znala za rizike“, iskreno je priznala. Unatoč crnim prognozama, Katie je imala sreće: vid na desnom oku joj se vratio. Nakon tog iskustva donijela je čvrstu odluku – više nikada neće nositi kontaktne leće.
Danas otvoreno govori o svom iskustvu i potiče druge korisnike da se educiraju o pravilnom korištenju leća i rizicima nepravilnog nošenja. „Mislila sam da se to meni nikada ne može dogoditi, ali sada sam usmjerena na brigu o sebi“, zaključila je.
