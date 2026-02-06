Ignorirala pravila nošenja leća i gotovo oslijepila: "Mislila sam da se to meni ne može dogoditi"

„Bila sam stvarno glupa. Koristila sam leće na pogrešan način. Radila sam to iz praktičnih razloga, ali sada ne znam zašto sam se tako ponašala“, priznala je Katie. U kolovozu 2025. dogodio se trenutak koji će joj zauvijek ostati urezan u sjećanje. Probudila se u strašnim bolovima i shvatila da ne vidi na desno oko. Odmah je potražila liječničku pomoć. „Nisu znali hoće li mi se vid ikada vratiti“, rekla je.